Enflasyonun üzerinde kazandıran 10 hisse

Yılbaşından bu yana yıllık enflasyon oranı olan yüzde 19,58’in üzerinde değerlendiler. Bu hisseler: Tofaş Otomobil, Kordsa, Aksa, Enka İnşaat, Coca Cola İçecek, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Yeni Gimat GMYO, Ford Otosan ve Vestel Beyaz Eşya oldu.

Piyasalardaki dalgalı süreçlerde bazı hisselerde büyük kayıplar yaşanırkan, bazı hisseler ise yatırımcılarını enflasyonun üzerinde değer kazandırdı.

Borsa İstanbul'da Temettü 25 Endeksi'nde 10 hisse 190 gün içerisinde ortalama 94 gün değer kaybederken 93 gün yükseldi. 3 gün fiyatlarında değişim yaşanmadı. Ancak yılbaşından bu yana yıllık enflasyon oranı olan yüzde 19,58'in üzerinde değerlendiler. Bu hisseler: Tofaş Otomobil, Kordsa, Aksa, Enka İnşaat, Coca Cola İçecek, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Yeni Gimat GMYO, Ford Otosan ve Vestel Beyaz Eşya oldu.

Tofaş Otomobil yılbaşından bu yana yüzde 67,25 oranında değer kazanırken Kordsa yüzde 54,98, Aksa ise yüzde 46,37 oranında değerlendi. Enka İnşaat'ın getirisi yüzde 43 oldu. Coca Cola İçecek yüzde 32, Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik yüzde 29, Yeni Gimat GMYO yüzde 27, Ford Otosan yüzde 26 ve Vestel Beyaz Eşya yüzde 25 prim yaptı.

Borsada yılbaşından bu yana 190 gün işlem gerçekleşti.

BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana 100 gün yükseldi, 90 gün düştü.

Yılbaşından bu yana endeksin en yüksek günlük getirisi yüzde 3,81 oldu. (1 Mart 2021)

Endekste en düşük getiri yüzde 9,8 oldu. (22 Mart 2021)

Endeks yılbaşından bu yana yüzde 5,33 oranında değer kaybetti.

Borsa bu süreç içerisinde en düşük 1.256 seviyesini gördü, en yüksek 1.589'a çıktı.

Endeks yıl boyunca yatay hareket etti.

İlk çeyrekte 8, 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde tutunmayı denedi ancak mart sonrasında ağırlıklı olarak ortalamaların altında kaldı.

Mart ayından bu yana satıcılı seyir hisse senetlerini baskıladı.

Dolar kuru 8 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Dolar/TL 8,96 seviyesinde. TCMB'nin çekirdek enflasyonu baz alacağını işaret etmesiyle başlayan süreç, 100 baz puanlık faiz indirimiyle hızlandı. Dolar kurunun seyrini faiz indirimlerinin hızı ve seyri belirleyecek. Faiz yüzde 18 seviyesinde ve çekirdek enflasyon yüzde 16,98. Bu nedenle TCMB'nin faiz indirimini sürdürmesi bekleniyor.

Dolar/TL'de yükseliş seyrinin devam etmesi kuru 9,40-9,50 bandına doğru taşıyabilir. TCMB'den yeni aksiyonların gelmesi halinde zaten olumsuzluklar fiyatlandığı için düzeltme süreci söz konusu olabilecektir. Böylesi bir durumda takip edilecek destekler ise 20 ve 50 günlük ortalamalar olan 8,76 ve 8,73 seviyeleri olacaktır.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.