Enflasyonun gölgesinde günler

Dolar/TL tatil sonrasında desteklerine döndü. Geçen hafta 8.5148 kadar yükseldikten sonra tatil dönüşü yerlilerin satışı ise dün 8.31 seviyesine kadar geriledi

Emtialarda başlayan yükseliş enflasyona endeksli tahviller sonrasında uzun vadeli tahvil faizleri de etkilemeye başladı. Avro Bölgesi'nin borçlanmada gösterge niteliğinde Almanya 10 yıllık tahvilinin pozitif bölgeye doğru yükselişe geçmesi diğer Avrupa ülkelerinin tahvil faizlerini de son yılların en yüksek seviyesine

yöneltti.

ABD borsaları hafif satıcılı kapattı

"FED üyelerinin dünkü konuşmalarında enflasyona geçici vurgusunu yinelemesi borsaları kayıpları sınırlı tuttu ama enflasyon gölgesinde günlerde piyasalar tedirginlik yaşatmaya devam edebilir." değerlendirmesinin yapıldığı yapan Ünlü Menkul Değerler açıklamasında "Dün Avrupa borsaları Avrupa'da yeniden artış gösteren covid vakaları ve faizin baskısı ile gerilerken, ABD borsaları da teknoloji şirketlerine gelen satışların etkisi ile hafif satıcılı kapattı.

Borsalar Merkez Bankalarının geri adım atmaması inancı ile sınırlı tepkiler vermekte, bu nedenle Çarşamba günü açıklanacak FED toplantı tutanakları ve ABD 20 yıl vadeli tahvil ihalesi ile Perşembe günü ABD 10 yıllık enflasyona endeksli tahvil ihaleleri yakından takip edilecek" yorumunda bulunuldu.

Dolar/TL tatil sonrasında desteklerine döndü

Bu bağlamda; Dolar/TL tatil sonrasında desteklerine döndü. Geçen hafta 8.5148 kadar yükseldikten sonra tatil dönüşü yerlilerin satışı ise dün 8.31 seviyesine kadar geriledi. Yurt dışı enflasyonist endişelerin artması ve tahvil faizlerinde yükselişin etkisi ile 8.307-8.5164 bandında hareket etmesini bekliyoruz. 8.30 kırılması durumunda ancak parite Tl lehine bir geçiş yaşanabilir, kısa vade yön dolar lehinedir. Mayıs ayı dinamikleri korunuyor ama işlem hacmi sorun olabilir. Tatil dönüşü 1445 üzerinde kapanış ile Mayıs ayı yükselen trendimizi koruduk.İşlem hacminin sınırlı olması nedeniyle Mayıs ayı zirvesi olan 1461 seviyesinin kırılma ihtimalini düşük görüyoruz. Kısa

vadede 1445-1461 arasında kalabiliriz. Kısa vade pozisyonlar için 1445 stop seviyesi.

Zirve direnci kırılır mı?

Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası Haziran ayı kontratına bakıldığında; 1522.30 desteğinin tutunması ve tepki verilmesi olumlu. 1522.30 kırılması mayıs ayında başlayan güçlenmenin sona ermesi anlamına gelecekti. 1522.30-1581 arasında yükselen trend içerisinde Mayıs ayı zirvemiz 1555 direncinin test edilmesini bekleyebiliriz. Zirve direncimiz kırılsa hedefimiz 1581 olacaktır.

Direnç noktaları

Dolar/TL'de 8.49 ve 8.465 desteklerine geri çekilme alım fırsatı olabilir. Yükselen kanal desteği 8.465 seviyesinden 8.49'da bulunan fibonacci seviyesine yükseliyor. Yardımcı indikatörler alım bölgesinde yükselirken desteklere geri çekilme alım fırsatı olabilir. Dirençler 8.57-8.61 ve 8.6385 olarak sıralanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.