Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı yeniden gündemde

Ekim 2018'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programının bir benzerinin yeniden gündeme getirilmesi için bir hazırlık başlatılacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında gündeminde olan enflasyonla etkin mücadele konusunda etkin bir programın hazırlığına başlanıp uygulanması gündemde. Ekonomi çevrelerince destek görmesi beklenen programın uygulanması sürecinin ilgili bakanlık kanalıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme bakımından büyük önem taşıyan enflasyonla mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de TBMM'de yaptığı açıklamanın ardından piyasada istikrarının sağlanması üretimin sağlıklı ve öngörülebilir bir şekilde sürmesi için yeni adımların atılması gündemde. Türk Lirası'nda istikrarın oluşması, ihracatçıların rekabet gücünün artırılması gibi konuları da kapsayan programa tüm kesimlerin destek vermesi bekleniyor. Atılacak böyle bir adımın kamuoyuna moral vereceğini dile getiren uzmanlar, "Makro tedbirlerin başarılı olması için, tüm ekonomi paydaşlarının işbirliği içerisinde, yapıcı bir yaklaşımla ve ortak akılla hareket etmesi gerekmektedir. Bu şekilde sağlanacak güven ortamı, ülkemizi uzun vadede başarıya taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılında uygulanan programa ekonominin tüm aktörleri destek vermiş ve TL'ye olan güvenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlanmıştı. Örneğin Sabancı Topluluğu enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağıya çekmek amacıyla; regüle olmayan sektörlerde, üretimi olan ürünlerin satışlarında gereken indirimi yapmıştı. Benzer desteği diğer holdingler de ortaya koymuştu. Böylece programın hem makro hem mikro ekonomik göstergelere olumlu yansımaları gördük.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.