'Enflasyonist baskı artıyor'

'TCMB son çeyrekte faiz indirimlerine başlama eğiliminde, ancak faiz indirim takvimi ötelenebilir...'

Türkiye ve dünya piyasalarını mercek altına alan Gedik Yatırım Temmuz 2021 Strateji Raporu'nu geçtiğimiz günlerde açıkladı.2021 yılının üçüncü çeyrek ve ötesi beklentilerine yer verilen raporda, TÜFE enflasyonunun Kasım ayına kadar %18,0 civarında kalabileceği, ancak TL'de ek değer kayıpları olmadığı bir durumda, enflasyonunun yılın son iki ayında baz etkisiyle %16,2'ye gerileyebileceği tahmini paylaşıldı.

Dolar/TL kuru ne olur?

TCMB'nin politika faizinde enflasyonda belirgin düşüş beklediği Eylül/Ekim aylarından itibaren kademeli bir indirim süreci başlatma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Ancak, kısa vadede TL'de değer kayıplarının devam etmesi durumunda, örneğin, $/TL kurunun yaz aylarında 9,0 seviyesine yaklaşması ya da aşması durumunda, TÜFE enflasyonunun %19'lu seviyeleri görebileceği, bu durumda da, faiz indirim takviminin ötelenebileceği ya da TCMB'nin mevcut/beklenen enflasyonun üzerinde politika faizi belirleme politikası dahilinde, faiz artırımlarının gündeme gelebileceği aktarılıyor.

Son çeyreğe kadar faiz iner mi?

Raporda, 2021 yılının geri kalanında ekonominin dünyada ve Türkiye'de nasıl seyredeceği yönündeki beklentiler, pazara ilişkin tahminler ve riskler ortaya konarak piyasaların değerlendirmesi yapıldı. Tahminlere baz oluşturan temel senaryoya göre, TCMB'nin son çeyreğe kadar faiz indirmeyeceği, devam eden virüs mutasyonlarına rağmen, aşıların etkili kalmaya devam edeceği, sonbaharda potansiyel vaka artışlarının neden olabileceği işyeri kapanışlarının belirli hizmet sektörleri ile sınırlı kalacağı ve Brent petrol varil fiyatının yılın geri kalanında ortalama 70-75 $ seviyelerinde seyredeceği varsayılıyor.

Globalda görünüm nasıl?

Rapora göre, ABD'de TÜFE enflasyonu %5'e çekirdek TÜFE enflasyonu da %3,8'e ulaşarak beklentilerin üzerine çıktı. Raporda, FED'in 16 Haziran tarihli FOMC toplantısında enflasyon ve faiz projeksiyonların yukarı yönlü güncellediği, ancak buna karşın enflasyondaki yükselişin geçici olacağı konusundaki görüşünü koruduğu belirtilirken, uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki durulma ve hatta geri çekilmenin, FED'in bu konuda piyasaları ikna etme konusunda şimdilik başarılı olduğu şeklinde yorumlanabileceği görüşü dile getiriliyor. Raporda, üçüncü çeyrekte ABD'de tahvil alımının azaltılmasına ilişkin takvimin ana gündem konusu olabileceği ve FED'in bu sene bitmeden tapering sürecini başlatma ihtimalinin arttığı düşünülüyor.

Cari açık gerileyecek mi?

Rapora ilişkin bilgiler veren Ekonomist Serkan Gönençler, yılın ikinci yarısında normalleşmeye bağlı canlanmaya rağmen, GSYH'de iç talep katkısının yüksek faiz ve kur seviyeleri nedeniyle ciddi anlamdaazalabileceğini, öte yandan güçlü ihracat performansı ve turizmdeki iyileşmeyle dış talep katkısının artmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Gönençler, 2021 yılı GSYH büyüme tahmininin %5,2 olarak şekillendiğini belirtirken ilk 6 aylık güçlü büyüme performansı, bu tahmine yönelik yukarı yönlü risklere işaret ettiğine dikkat çekti..

BIST Endeksi'nde artırım devam ediyor

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu ise, yatırımcıların, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek tercihlerinde dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi. Akkoyunlu, “Risksiz faiz oranımızı %16 seviyesinde sabit tutarken hisse bazlı güncellemeler nedeniyle BIST 100 endeks hedefimizi 1,575 'den 1,680 seviyesine yükseltiyoruz. Ekonomik açılmalarla beraber yılın ikinci yarısında, beyaz eşya, giyim perakende, sağlık ve içecek sektörlerinde artan ivme ile finansal performans beklemekteyiz" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.