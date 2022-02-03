Enflasyon verisi sonrası dolar ve altın fiyatlarının ilk tepkisi

Dolar/TL kuru enflasyon rakamları öncesinde güne yükselişle başlayarak 13,62 seviyesinden değerleniyordu. Dolar şu sıralar 13,54 seviyesinden işlem görüyor. Enflasyon verisi öncesinde 790 lirayı gören altının gram fiyatı da veri sonrasında 786 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu.

Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53 çıktı.

Güne 13,4881 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:29 itibarıyla %0,69 artışla 13,5433 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,3468, en yüksek 13,5813 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,4766 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 04.01.2022tarihinde 12,9640 ile son bir ayın en düşük, 10.01.2022 tarihinde ise 13,9407 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,5433TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,2797 ile başlayan Euro kuru, saat 10:29 itibarıyla %0,66 artışla 15,3180 liradanişlem görüyor. Dün en düşük 15,0611, en yüksek 15,3772 seviyelerini gören Euro, günü 15,2508 seviyesinde kapattı. Euro, 04.01.2022 tarihinde 14,6944 ile son bir ayın en düşük, 07.01.2022 tarihinde ise 15,8131 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,3180 TL'ye karşılık gelmektedir.

Altında son durum

Güne 782,40 ile başlayan Gram Altın, saat 10:29 itibarıyla %0,46 artışla 786,06'dan işlem görüyor. Dün en düşük 770,03, en yüksek 790,70 seviyelerini gören Gram Altın, günü 783,29 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 04.01.2022 tarihinde 750,98 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2022 tarihinde ise 810,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 786,06TL'ye karşılık gelmektedir.

Analistler ise, para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risk algısındaki artış paralelinde hareket eden altın fiyatlarının yönü açısından bugün İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları kararlarının önemli olacağını söyledi.

Bugün ayrıca, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İSLAM MEMİŞ: KARŞIMIZDA YENİDEN GERİLEYEN BİR GRAM ALTIN OLABİLİR

Gram altında 770-800 lira aralığının takip edileceğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Youtube kanalında yaptığı değerlendirmesinde, “Ancak gram altın/TL fiyatında da yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Gram altın fiyatında dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Dolar kuru nereye gram altın oraya. Şubat ayı için hem döviz hem de gram altın tarafında yüzde 25'lik alım fırsatı için beklemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın bir faiz kararı olacak. Burada da faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini şu anki koşullarda tahmin ediyorum. Dolayısıyla yeniden karşımızda gerileyen bir gram altın olabilir diye tahmin ediyorum. Bu gerileme de hem döviz hem de altın için zaten yüzde 75 yatırım yapan yatırımcının yüzde 25'lik alım fırsatı yakalayacağına işaret ediyor. O yüzde 750 lira destek seviyesini önemsiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“FED MANİPÜLE ETSE DE YÜKSELECEK…”

Ons altın fiyatlarının ise 1790-1830 dolar aralığına sıkıştığının altını çizen İslam Memiş, “Dolar endeksinde bir gerileme altın ons fiyatında toparlanmaya neden oldu. Ons altındaki bu yükselişlerin de 1808 dolar seviyesine kadar devam etti. 1808 dolar seviyesi test edildi ancak kalıcı olmadı. 1790 devamında 1785 dolar seviyesi destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında jeopolitik koşulları takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Fed'in piyasaları manipüle ettiğine dikkat çeken İslam Memiş şunları söyledi:

“Fed tekrardan sahneye çıktı ve 3-4 yıl önceki politikalarını uygulamaya başladılar. ‘Fed 50 baz puan faiz arttırabilir' söylemiyle yeniden piyasaları manipüle etmeye başladı. Fed üyelerinin söylemle piyasaları baskılayacağının işaretini bize vermiş oldu. Geçen yıl bu baskılama süreci 6 aydı. Bu yıl başarılı olacaklarını tahmin etmiyorum. Geçen yıl bütün yüzleri göründü. Geçici enflasyon söylemi ile piyasaları baskıladılar. Tam yılı tamamlayınca da bu söylemden vazgeçtiler. Enflasyon fiyatlamasında ons altındaki düşüşlerin kesinlikle alım fırsatı sunacağını ve bu gerilemelerin de kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. 2021 yılında manipüle ettikleri ons altındaki düşüşlerin 2022'de enflasyon fiyatlamasıyla birlikte 2000 dolar seviyelerinin üzerine hızlı ataklar görebileceğimizi düşünüyorum. Kısa vadede negatif görünümünü devam ettirebilir ama orta ve uzun vadede kesinlikle 2000 dolar seviyesinin üzerini beklemeye devam edeceğim. Ben söylemleri inandırıcı bulmadığımı ifade etmek istiyorum.”

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