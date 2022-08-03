Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 olarak gerçekleşti. Piyasanın beklentisi yüzde 3 idi.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 olarak gerçekleşti. Piyasanın beklentisi yüzde 3 idi. Yıllık bazda ise yüzde 79,60 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

TEMMUZDA EN ÇOK İLAÇLARIN FİYATI ARTTI

Temmuz ayında en fazla ilaçların fiyatı arttı. İlaç fiyatları yüzde 18,66 artarken, Yumurta ve yan ürünleri ise yüzde 16,54 arttı. .