Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi Martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14 olarak gerçekleşti.

Verilere göre aylık bazda artış yüzde 5,46 oldu.

Mart ayında çekirdek enflasyonda da artış devam etti. Buna göre çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedildi.

Yıllık üretici enflasyonu Şubat ayının ardından Mart ayında da üç haneli gerçekleşti. Mart'ta üretici enflasyonu yüzde 114,97 seviyesine yükseldi. Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 9,19 oldu.

Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 53,8 puanla yine rekor kırdı.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 99,12 ile ulaştırma oldu. Ulaştırmayı yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası takip etti.

Yıllık en düşük artış ise yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu.

Aylık görünümde de ulaştırmadaki artış öne çıktı.

Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA ENERJİ BASKISI

Tüketici fiyatlarında olduğu gibi üretici fiyatlarında da enerjideki artışın etkileri izlendi.

Mart ayında kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yıllık en düşük artış; yüzde 38,82 ile giyim eşyası, yüzde 42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti.

Aylık en düşük artış; yüzde 1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,96 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. .