Enflasyon kasımda zirve yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıkladığı Enflasyon Raporu’nun ardından gözler, 3 Kasım’da açıklanacak olan ekim ayı enflasyonunun ne olacağına çevrildi.

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Kavcıoğlu'nun yaptığı, “Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerine bakılırsa daha önceki hedef olan yüzde 14.1'den 4.5 puanlık bir sapma söz konusu. Öte yandan ekim ayında gıda, enerji ve döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü seyir enflasyondaki beklentileri de yukarıya çekti. Nitekim, Kavcıoğlu da enflasyon beklentileriyle ilgili yaptığı açıklamada, son dönemde bir miktar artış görüldüğüne vurgu yaptı. Rakamların diliyle bakıldığında, ham petrol fiyatları temmuz tahminlerle büyük oranda uyumlu gerçekleşti. Ancak ağustostan itibaren yukarı yönlü bir seyir izlenince Merkez Bankası da varsayımını yukarı yönlü güncelledi. Petrol fiyatı varsayımını 2021 yılı için 70.8 dolar olarak güncelledi. Ancak Bremen petrolün varil fiyatı şimdiden 83 dolar seviyesini yakaladı. Uluslararası gözlemcilerin değerlendirmesine göre yıl sonunda rakamın 80 dolar civarında dengeleneceği yönünde. Gıda enflasyonu varsayımı ise 2021 yılı için yüzde 15'ten yüzde 23,4'e güncellendi. Bu rakam bile ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının yüksek geleceğine işaret ediyor.

Bütün bu göstergeler ekim enflasyonunun eylülden daha yüksek çıkacağına işaret ediyor. Öte yandan AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine dair beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

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