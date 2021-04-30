Enflasyon beklentide faizler sabite ayarlı

Gelecek haftanın en önemli gündemi olan nisan ayı TÜFE verisi beklentilerde, TCMB faiz kararı ise sabit kalabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün yayınladığı Enflasyon Raporu'nda yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 9.4'den 12.2'ye yükseltmişti.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi ve çıktı açığı tahmin grafiğinde Nisan yıllık enflasyonun yüzde 17 ile tepe yaptıktan sonra sınırlı bir düşüşün başlamasını ve son çeyrekte ise düşüşün hızlanması öngörülüyor.

3 Mayıs'ta Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. TCMB'nin Nisan ayı yıllık yüzde 17 TÜFE öngörüsüne karşılık piyasa beklentisi yüzde 17.3'de bulunuyor. 3 Mayıs'ta açıklanacak Nisan ayı enflasyonunun beklentilerin hafif altında kalabileceği yönünde bir sinyal dün verilmiş oldu. Dünkü toplantıda 6 Mayıs Perşembe günü TCMB faiz kararına ilişkin bir mesaj verilmedi.

Faiz kararında sabit beklenti

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesine göre; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinden itibaren hemen faiz indirilecek önyargısının yanlış olduğunu bir kere daha tekrarladı. Dünkü toplantı sonrasında piyasa beklentileri TCMB'nin 6 Mayıs'ta toplantıda faizi sabit tutması şeklinde oluşması muhtemeldir. Özetle gelecek haftanın en önemli gündemi olan Nisan ayı TÜFE verisi beklentilerde, TCMB faiz kararı ise sabit kalabilir. Dün yurt dışında kısa bir tahvil faizlerinin dalgalanması dikkat çekti.

Avrupa'da faiz dalgalanması

Almanya'da TÜFE üst üste ikinci ayda yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşti. Alman tahvillerinde yaşanan yükseliş ABD büyüme rakamları sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerini tetikledi ve 1.69'a kadar yükseliş yaşandı. Avrupa bu faiz dalgalanması ile düşüşle kapanırken, ABD seansında tahvil faizleri geriledi ve S&P yeni rekoruyla günü tamamladı. Dolar/Tl 8.17 beklentileri yansıtacak. Benzer para birimlerinin güçlenmesinin ve TCMB Enflasyon raporu etkisinin sınırlı olduğu görülüyor.

Bekle-gör fiyatlaması

Haftaya açıklanacak Nisan ayı TÜFE ve ardından TCMB faiz kararının olumlu fiyatlanması durumunda 8.17'yi kırarak bir

sinyal vermesini bekleyebiliriz. 8.17 üzerinde fiyatlamalar kur için bekle-gör fiyatlamasına işaret edecektir. Kapanış iyi,hacim kötü. Dün Borsa İstanbul tamamen genele yayılan bir yükselişle ama oldukça düşük bir hacimle 1400 üzerinde kapanış

yapmış oldu. 1390-1393 destek olmak üzere 1416'ya doğru yükselişin devamını bugün görebiliriz. İşlem hacminde yaşanan düşüş ile 1416 zirvesinden satış gelmesi muhtemel. 1389-1416 işlem bandının bugün etkili olması beklenebilir.

Satış baskısı kırıldı ama...

Satış baskısı kırıldı ama dün 1458'de seans içi düşen trend kırıldı ve gün içi yüksekten kapanış gerçekleşti. Mevcut kapanı 1455

desteği üzerinde 1477-1481 direncine doğru yükselişi devamını getirebilir. 1477-1481 bölgesi Mart boyunca geçilemeyen bir zirve

seviyesi ve yatay ana direnç bölgesi. USD/TL Nisan ayı kontratlarda son işlem günü olacak. Dün 8.1725 ve 8.1468 desteklerimize geri çekilme ve 8.2525'e kadar bir tepki gerçekleşti. Bugün Nisan ayı son işlem günü olması nedeniyle spot piyasaya paralel 8.17-8.25 bandında işlem görmesi beklenmekteydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.