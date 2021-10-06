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TIMETURK / EKONOMİ / Enflasyon ateşine kömür alevi

Enflasyon ateşine kömür alevi

Avrupa'daki doğal gaz arz sıkıntısı, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin düşmesi ve Avustralya ile Çin arasındaki gerginlik kıtada kömür fiyatlarını yaklaşık 4 kat artırdı.

27 Dakika Önce
2021-10-06 11:27:45
Enflasyon ateşine kömür alevi

Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) de üyesi olduğu Brüksel merkezli Avrupa Kömür ve Linyit Birliğinin (EURACOAL) Genel Sekreteri Brian Ricketts, kömür piyasalarında sorunun geçen yıl Avustralya ve Çin arasında yaşanan ticari çekişmeyle başladığını ifade etti.

Kömür krizi, enflasyon rakamlarına da yansıdı. 3 Ekim'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine göre kömür yüzde 33.72 oranında zamlandı. Kömür fiyatları geçen seneye göre yüzde 125 arttı. Geçen sene bin 250 TL olan kömürün tonu bu yıl 2 bin 800 ile 3 bin TL arası değişiyor. Dünya genelinde yükseliş eğiliminde olan enerji fiyatlarının önüne geçilememişti durumunda kömürdeki fiyat yükselişinin devam edebileceği belirtiliyor. Krizin ayak sesleri ile Ağustos ayında ortaya çıkmıştı. Doğalgaz'dan sonra Avrupa'da kömür fiyatları da zirveyi görmüştü. 2022 vadeli kömür kontratlarının fiyatı, talep dengesizlikleri ve ekonomik toparlanmayla beraber 2012'den bu yana ilk defa ton başına 100 dolara ulaşmıştı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının yükselmesi kömürle çalışan termik santrallerin yılın geri kalanındaki operasyonlarını daha kârlı hale getirmişti. Ancak bu durumun ülkelerin enflasyon rakamlarına yansıması yeni tedbirlerin alınması mecburiyetini gündeme getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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