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TIMETURK / EKONOMİ / Enerjisa, güvenli ödeme altyapısı için Akbank ile iş birliği yaptı

Enerjisa, güvenli ödeme altyapısı için Akbank ile iş birliği yaptı

Enerjisa Enerji, Akbank ile 14 ildeki 76 Enerjisa İşlem Merkezi'nin ödeme altyapısının sağlanması için kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

1 Saat Önce
2021-12-02 21:51:15
Enerjisa, güvenli ödeme altyapısı için Akbank ile iş birliği yaptı

Enerjisa Enerji, Akbank ile 14 ildeki 76 Enerjisa İşlem Merkezi'nin ödeme altyapısının sağlanması için kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje dahilinde her ay yaklaşık 700 bin Enerjisa müşterisi, Enerjisa İşlem Merkezleri'nden yaptıkları fatura ödemelerini Akbank güvencesiyle TCMB lisanslı, anlaşmalı ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirebilecek. Türk Telekom Reklamı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, anlaşmayla Enerjisa Enerji olarak hizmet verdikleri bölgelerde müşterilerine sundukları uçtan uca çözümleri arttırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Sabancı Holding çatısı altında yer alan iki güçlü ve güvenilir markanın iş birliğinin çok değerli olduğunu ifade eden Esentürk, 'Bu proje dahilinde her ay 700 bin Enerjisa Enerji müşterisi, İşlem Merkezlerimiz üzerinden gerçekleştirdikleri ödemeleri Akbank güvencesi ile yapabilecek. Her yıl yaklaşık 10 milyon Enerjisa fatura ödemesinin bu kanaldan gerçekleşmesini bekliyoruz. İnsanımıza kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sağlamak için yenilikçi ve güvenli uygulamalarımızı müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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