Enerjisa Enerji yılın ilk yarısında güçlü büyümeye devam etti

Enerjisa Enerji'nın konsolide faaliyet geliri, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 büyüme ile 3 milyar 326 milyon lira oldu.

Enerjisa Enerji'nın konsolide faaliyet geliri, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 büyüme ile 3 milyar 326 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji yılın ilk yarısında güçlü bir finansal performans ve nakit akışı yakaladı.

Enerjisa Enerji'nin şebeke yatırımları bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 1 milyar 110 milyon lira oldu. Baz alınan net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 büyüyerek 1 milyar 13 milyon liraya ulaştı.

Konsolide faaliyet geliri yüzde 30 büyüme ile 3 milyar 326 milyon lira olurken, finansal net borcun faaliyet gelirine oranı geçen yılın ilk yarısında 2,1 kat iken, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,4 kata düştü.

Şirket, yılın ilk yarısındaki güçlü performansı ve enflasyon etkisi ile 2021 hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini duyurdu.

Güncellenen 2021 hedeflerine göre, şirketin faaliyet gelirinde yüzde 15-20 büyüme, yaklaşık 2 milyar lira baz alınan net kar, artan enflasyonu yansıtacak şekilde, sene sonu itibarıyla minimum 11,2 milyar lira düzenlenmiş varlık tabanı ve minimum 1,8 milyar lira faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, Toroslar bölgesini de etkileyen yangınlardan dağıtım şebekesini korumak için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, 'Etkilenen alanlara kesintisiz elektrik tedariki sağlamak için alternatif besleme hatlarını devreye aldık. Toroslar bölgesine ve diğer bölgelere yangın söndürme aktivitelerine destek olmak için jeneratör ve insan desteği sağladık.' ifadelerini kullandı.

Pınar, yangından etkilenen müşterilerinin faturalarını üç ay ertelediklerini aktararak, Sabancı Topluluğu'nun 1 milyon fidanlık ağaçlandırma taahhüdüne katkı sağladıklarını ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.