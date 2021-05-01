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Enerjisa Enerji tam kapanma süreci için gerekli tedbirleri aldı

Enerjisa Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 17 günlük kapanma döneminde müşterileri için gerekli tedbirleri aldı.

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01.05.2021 12:30:44
Enerjisa Enerji tam kapanma süreci için gerekli tedbirleri aldı

Enerjisa Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 17 günlük kapanma döneminde müşterileri için gerekli tedbirleri aldı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde devam edecek tam kapanma süresince elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve müşterilerinin elektrik işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

Bu kapsamda, tam kapanma süresince mesken ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Tam kapanma süresince fatura çıkarılmaya devam edilecek ancak bu süreçte çıkarılan mesken ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günleri mağduriyet yaratmamak adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.

Öte yandan müşteriler, bu süreçte tüm elektrik işlemlerini 'Enerjisa Mobil uygulaması', 'online.enerjisa.com.tr' ve 'E-Devlet' üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecekler. Çağrı Merkezleri 7/24 açık olacak, ayrıca müşteri hizmet noktalarında da dönüşümlü çalışma yöntemiyle hizmet vermeye devam edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan