Enerjisa Enerji, müşteri işlemlerini mobile taşıdı

Enerjisa Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak tüm elektrik işlemlerini mobile taşıdı.

Enerjisa Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak tüm elektrik işlemlerini mobile taşıdı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket müşterileri abonelik yaptırma ve abonelik iptali dahil tüm elektrik işlemlerini Enerjisa hizmet noktalarına gitmek zorunda kalmadan diledikleri yerden hızlı ve kolay bir şekilde 'Online Hizmetler Merkezi' ve 'Enerjisa Mobil' uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu kapsamda, online kanalda gerekli bilgileri dolduran müşteriler, belge toplama zahmetinden de kurtularak, işlemlerini telefonlarından 7 gün 24 saat yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Türkiye'de 14 ilde 21 milyondan fazla insana elektrik perakende satış hizmeti sağladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

' Son 10 yılda yaptığımız 1,5 milyar liradan fazla teknoloji yatırımı sayesinde bugün sektörde öncü konumdayız. Geçtiğimiz yıllarda yüzde 4 oranında olan dijital kanal kullanım oranımız, geçen yıl artan hizmet çeşitliliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının da etkisiyle yüzde 20 seviyelerine ulaştı ve dijital kanallarımızdan yaklaşık 500 bin işlem gerçekleşti. 'Online Hizmetler Merkezi' ve 'Enerjisa Mobil uygulaması' ile abonelik yaptırma ve abonelik iptali hizmetlerini dijital ortama taşıyarak, zaman ve kaynakların kullanımı noktasında önemli bir tasarruf sağladık. Ayrıca müşterilerimiz hizmetlerimize yönelik talep ve geri bildirimlerini de online olarak bizimle paylaşabiliyorlar. En önemlisi, müşterilerimiz fiziki kanalları ziyaret etmeden evlerinin konforunda ödeme işlemleri, abonelik iptali ve diğer taleplerinin yanı sıra abonelik yaptırma işlemini de kolayca online kanallarımızdan gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin memnuniyetini bu sayede daha da artıracağımıza inanıyoruz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.