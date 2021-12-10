DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MÜSİAD Vizyoner'21'de İklim Manifestosunu açıklayacak
Rönesans’a Gazprombank’tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence
ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
Bağcılar'da engelli bireyler canlı çiçeklerle pasta yaptı
Mitsubishi Electric'ten klima kampanyası
Ziraat Katılım, halka arz yöntemiyle ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı
Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti
YarınBizim Projesi’nde ikinci dönem başladı
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
10 dakikada ölüm! Yasal destekli 'intihar kapsülü'
Rusya ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri aynı kanala konuştu
Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti
Schalke 04 - Nürnberg maçı canlı nasıl izlenir?
Altay - Hatayspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / EKONOMİ / Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti

Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti

Enerjisa Enerji, elektrikli araç şarj istasyonu ağı Eşarj'daki payını yüzde 80'den 94'e yükseltti.

13 Dakika Önce
2021-12-10 20:08:01
Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti

Enerjisa Enerji, elektrikli araç şarj istasyonu ağı Eşarj'daki payını yüzde 80'den 94'e yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, Eşarj'ın yüzde 14 hissesini 42,4 milyon lira karşılığında devralarak çoğunluk hisse payını arttırdı.

Yüzde 20'si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji, Türkiye'nin ilk şarj istasyonu ağını yönetmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Paris Anlaşması sonrası özel sektörün sorumluluklarının değişeceğini belirterek, şunları kaydetti:

'Biz de bu noktada yenilenebilir kaynaklardan dağıtık üretim, verimlilik, yeşil enerji ve depolama gibi sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı ürünlere yatırım yapıyoruz. E-mobilite de bu alanlardan biri ve elektrikli araç sayısının gelecek 10 yıl içerisinde ülkemizde 1 milyona ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyel söz konusu. Eşarj olarak biz de hem ülkemiz hem müşterilerimiz için önümüzdeki dönemde hız kesmeden istasyon sayımızı arttırarak Türkiye'nin şarj istasyonu alt yapısını en hızlı şarj istasyonlarımız ile örmeye devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş