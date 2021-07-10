Enerjide acele kamulaştırma kararları

Çeşitli illerde gerçekleştirilecek enerji nakil hattı projeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli illerde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'da "Gümürdülü DM-Tumlu Enerji Nakil Hattı", Ankara'da "Topaklı Yeni KÖK-İkizce KÖK Enerji Nakil Hattı", Hatay'da "Defne DM-Yayladağı DM Enerji Nakil Hattı", Karabük'te "Eflani DM-Yeni Günlüce KÖK-Ovakutluören Enerji Nakil Hattı", Çankırı ve Karabük'te "Taşanlar KÖK-Ovacık DM Enerji Nakil Hattı" ile Gaziantep'te "Karadibek KÖK-Belören Çıkışı Enerji Nakil Hattı"nın tesis edilmesi amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

154 kV (Gaziray-Gaziantep 4) Brş.N.-Taşlıca TM Doğu Enerji İletim Hattı Projesi ile 154 kV (Gaziray-Gaziantep 4) Brş.N.-Taşlıca TM Batı Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında da bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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