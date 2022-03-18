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TIMETURK / EKONOMİ / Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Hatay'ın Erzin ve Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

1 Saat Önce
2022-03-18 08:04:19
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Erzin 380 ve Polateli 380 Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi .

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