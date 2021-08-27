Enerji teknolojileri alanında öncü girişimler

Enerji teknolojileri piyasasındaki son gelişmeleri yazan Milliyet yazarı Serkan Ünsal, Türkiye’de enerji alanındaki girişimlerin artması gerektiğini hatırlatarak Türkiye'nin önde gelen enerji girişimcilerini sıraladı

Enerji sektörü değişen kaynaklar, sürdürülebilirlik gibi gündemler değerlendirildiğinde en hareketli sektörlerden biri olması gerekirken, araştırma ve geliştirme süreçlerinin uzun olması sebebiyle girişim sayısı anlamında da yatırım anlamında da istenilen seviyelerde değil.

Elektrikli araçlardan sanayiye kadar bir çok alanın enerji konusunda bir çok ihtiyacı var ve enerji konusu savaşlar çıkartan milli bir mesele. Türkiye'de enerji girişimleri konusunda durum nedir derseniz bu sene ilk yedi ayda 3 girişim toplamda 2 milyon dolar yatırım almış ki hem adet olarak, hem miktar olarak çok az.

Geçen sene enerji alanında kurulan startup sayısı ise 13. Hatta tüm Türkiye'de şimdiye kadar kurulmuş tüm enerji teknolojisi startup sayısı ise 290. Bu girişimlerin de 20 tanesi yatırım almış. Yani %7 civarı yatırım almış diyebiliriz. Bu sayının da çokca artması lazım ki aralarından daha çok iyi girişim çıksın, yatırım alsınlar, enerji sektörünü etkilesinler.

Bu nedenlerle enerji alanındaki girişimlere fırsat vermek, yatırımcıların karşısına çıkarmak oldukça önemli. Bu hafta bu amaçlarla enerji teknolojileri alanında yedi girişim online ortamda yatırımcıların karşısına çıktı.

Batron Enerji

Girişim batarya, şarj ve depolama sistemleri geliştirip üretiyor. Girişimin Tesla'ya rakip ürünler geliştirdiğini de belirteyim.

Car4Future Technologies

Girişim elektrikli araçlar için enerji paylaşım ağı yazılımı ve araçtan araca, araçtan şebekeye ve şebekeden araca enerji transfer donanımları geliştiriyor.

ECOWATT

Girişim, sıvı organik atıkların çevreye katılmadan elektrik üreten bakterilerle yerinde biyoelektriğe çevrilmesi üzerine çalışıyor.

Enerji Analiz

Girişim, öğrencilere ve çalışanlara temel enerji kavramlarını tanıtan basit, heyecan verici ve kullanımı kolay bir enerji üretimi ve ticareti simülasyon sunuyor.

LOLO Battery

Girişim, çevreci lityum pil üretimi üzerine çalışıyor ve yurt dışından gelen pilleri yerli imkanlarla daha ucuza üretmeyi vadediyor.

RePG

Gizli ısı & düşük atık ısı kaynaklarından elektrik üretebilen, mobil, kolay kurulan, farklı ısı kaynaklarına aynı anda bağlanabilen, 0 emisyon ve %100 yeni nesil yenilenebilir enerji teknolojisi geliştiriyor.

solarVis

Girişim, solar EPC firmalarının websitesine gelen ziyaretçileri bilgilendirip ciddi müşteriye çeviren ve yapay zeka ile otomatik çatı analizi ile fizibilite raporu hazırlayan bir yazılım altyapısı sunuyor.

Girişimleri ben kişisel olarak beğendim. İsim vermeden iki tanesine yatırımcı olsam yatırım yapmayı düşünürdüm dedim fakat en başta da söylediğim gibi enerji konusu milli bir mesele ve bu konuda kümelenme, odaklanma gibi motivasyonlarla sektörü hareketlendirmek şart. Ne zaman ki enerji alanında patent sayısı anlamında Çin ile yarışır hale geliriz, o zaman diyebiliriz ki enerji alanında süper girişimlerimiz geliyor. Bu gerçekleşirse otomotivden sanayiye birçok alanda devrim yapabiliriz.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.