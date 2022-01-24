Enerji şirketlerinden vatandaşa tuzak! Faturayı geciktirip zammı katlıyorlar

Daha önce 150-200 lira gelen elektrik faturalarının yeni yılın tarifeli zammı ile birlikte 500 TL’yi aşması, enerji şirketlerinin vatandaşa kurduğu tuzağı da ortaya çıkardı.

Yeni yılın ilk faturaları vatandaşı çileden çıkardı! Kademeli fiyatlandırmayla 150 kilovatsaatin altında tüketimi olan hanelere yüzde 50 oranında zam uygulayan enerji şirketleri, faturaları bir hafta geciktirerek kullanımları tüketilen kilovatsaatleri 150'nin üstüne çıkarıyor. Daha önce 25 ile 28 gün arasında elektrik faturalarını kesen enerji şirketleri, kademeli fatura dönemiyle birlikte fatura kesimini 33-35 güne kadar çıkardı. Bu şekilde hanelerin 150 kilovatsaat sınırını aşmasını sağlayan enerji şirketleri, yüzde 50'lik zam yerine yüzde 125 varan zam tarifesini uyguluyor.

Elektriğe yapılan fahiş zamdan sonra ilk faturalar geldi. Ancak bu sefer de elektrik şirketlerinin büyük oyunu ortaya çıktı. Daha önce 26-27 gün arayla faturaları okuyan şirketler, yeni yıl zamlarıyla birlikte 33-35 gün sonra faturaları okuması dikkat çekti. Şirketlerin faturaları okumayı geciktirmesiyle 150 kilovatsaatlik zam sınırını neredeyse bütün haneler aşmış oldu.

OCAK FATURASIYLA OYUN ORTAYA ÇIKTI

Yeni yılın ilk sabahı açıklanan zamlar arasında en dikkat çekeni, şüphesiz kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen elektrik zammı oldu. Aylık 150 kilovatsaatlik tüketim kritik sınır olarak belirlenirken, bunun altındaki ve üstündeki harcamalar ise farklı olarak fiyatlandırılıyor. Vatandaşların, zamma sadece yüzde 50 oranında maruz kalmak için ayda 150 kilovatsaatten az elektrik tüketmesi gerekiyor. Tüketim 150 kilovatsaati geçince hissedilen zam seviyesi de artıyor. Enerji şirketlerin hanelerin kritik sınırı aşması oynadığı oyun ise Ocak ayındaki faturayla ortaya çıktı.

TUZAKLA YÜZDE 50 YERİNE YÜZDE 125'E VARAN ZAM UYGULANIYOR!

Önceki aylarda 26-27 günde bir hanelerin faturalarını okuyan enerji şirketleri, tarifeli zammın yürürlüğe girmesiyle vatandaşa adeta tuzak kurdu! Enerji şirketleri vatandaştan daha fazla zam oranı alabilmek için 26-27 günde okuttuğu sayaçları, yeni yılla birlikte 33-35 güne kadar çıkarttı. Bu şekilde normalde 26-27 günde 150 kilovatsaatten daha elektrik tüketen haneler, gün sayısının artmasıyla tüketimleri 150 kilovatsaati geçmiş oldu. Normal şartlarda 150 kilovatsaatin altında olduğu için sadece yüzde 50 zamlı fatura ödeyecek olan vatandaş, enerji şirketinin oyunuyla yüzde 125'e varan zamlı fatura ödemek zorunda kaldı.

YENİ YILIN FATURALARI 1 HAFTA GECİKMELİ KESİLDİ

Geçtiğimiz Ekim-Kasım ayının faturasını 25 günde okutan enerji şirketi, Kasım-Aralık faturasını ise 28 gün içerisinde okuttu. Ancak 2022'nin ilk faturasında zamlardan sonuna kadar faydalanmak isteyen enerji şirketleri, vatandaşın 150 kilovatsaati geçmesi için gün sayısını uzatıyor. Aynı enerji şirketi Aralık-Ocak faturasını 34 gün sonra okutarak, hanelerin önemli bir kısmının 150 kilovatsaati geçmesini sağlıyor. Bu şekilde normalde yüzde 50 zamlı alacağı faturaları yaklaşık 1 hafta gecikmeli okuttuğu için yüzde 125 varan zam üzerinden kazanç sağlıyor.

Kaynak: Milli Gazete .