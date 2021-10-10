Enerji krizi o ülkeyi de fena vurdu! Fabrikalar durdu

Hindistan'daki kömür sıkıntısı, Pencap, Rajasthan, Delhi ve Tamil Nadu eyaletleri de dahil olmak üzere pek çok eyalette elektrik üretimini etkilemeye başladı. Pek çok kentte elektrik kesintileri yaşandı, fabrikalar durdu, birçok eyalet karanlığa gömüldü.

Enerji krizi büyüyor! Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de yaşanan enerji krizi ülke ekonomisini derinden etkilenirken, kriz komşusu Hindistan'ı da fena vurdu. Pek çok kentte elektrik kesintileri yaşandı, fabrikalar durdu, birçok eyalet karanlığa gömüldü.

Hindistan'da bazı eyaletlerde elektrik kesintisi yaşanırken bazı eyaletlerde ise önümüzdeki günlerde olması kesinti yaşanması bekleniyor. Çin'den sonra dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Hindistan, kömür kıtlığı krizinin yükselmesi ile daha fazla kesintiyle de karşılaşabilir.

Fabrikalar durdu

Dün Penjab eyaletinde 3-4 saatlik bir kesinti yaşanırken 5 fabrikada üretim durdu. Ayrıca Yeni Delhi'nin de elektrik kesintileri ile karşılaşması bekleniyor. Yeni Delhi eyalet başkanı Arvind Kejriwal Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Delhi bir güç kriziyle karşı karşıya kalabilir. Bunu önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi. Hindistan'ın tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 70'i kömürden sağlanıyor. Toplam 135 kömürle çalışan elektrik santrali bulunan ülkede bu santrallerin yarısından fazlasının iki günden az yakıt stoku bulunuyor.

Neden kömür kıtlığı var?

Hindistan ekonomisi, ikinci korona virüsü dalgasının ardından toparlanmaya çalıştığı için enerji talebi burada keskin bir şekilde arttı. Ülkede son iki aydaki güç tüketimi, 2019'un aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17'lik bir artış gösterdi. Hindistan'daki kömür rezervinin azalmasının nedenleri arasında tedarik sorunları ve küresel kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkenin ithalatının azalması yatıyor. Ayrıca son yıllarda, iklim hedeflerini karşılamak amacıyla kömüre olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığı için Hindistan'ın iç üretimi de gerilemişti.

Lübnan'da yakıt bitti, karanlık çöktü

Öte yandan Lübnan'da yakıt krizine bağlı olarak iki büyük elektrik santralinin durmasının ardından ülke geneline karanlık çöktü.

Lübnan Elektrik Kurumundan gündüz saatlerinde yapılan açıklamada, yakıtın tükenmesi sebebiyle Deyr Ammar ile Zahrani Elektrik santrallerinin durduğu, üretim kapasitesinin 270 megavatın altına düştüğü bildirildi.

Ülkede bir süredir yakıt krizi nedeniyle süren elektrik kesintileri, kuzeyde ve güneyde yer alan 2 ana elektrik santralinin durmasıyla birlikte Lübnan'ın genelini karanlığa mahkum etti.

Ordudan yakıt temin edilecek

Büyüyen elektrik krizini çözmek üzere Silahlı Kuvvetlere başvuran Lübnan Elektrik Kurumunun yeni yayımladığı açıklamasında, iki ana enerji santralinin yeniden üretime geçmesi için ordunun stoklarından yakıt tedarikinin gerçekleşeceği aktarıldı.

Enerji ve Savunma bakanlıklarının, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin iki santralin yeniden çalıştırılması amacıyla 6 milyon litre yakıt sağlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, bu miktarın 3 günlük süre için yaklaşık 300 megavatlık ek enerji sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, bunun da elektrik şebekesindeki toplam üretim kapasitesini yaklaşık 500 megavata çıkaracağı kaydedildi.

Lübnan ordusu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Akşam saat 18:00-19:00 saatlerinden gece saat 00:00'a kadar mahalle jeneratörlerinden yüksek meblağlarla 5 veya 10 amperlik elektrik hizmeti alan vatandaşlar, saat 00:00'dan sonra ise geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.

Ülkedeki elektrik krizi

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar gerilemişti.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, yakıtı karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da yüksek tutuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.