Endüstri Gazetecileri Derneği 'Sanayi Medya Ödülleri'ni törenle sahiplerine takdim etti

Endüstri Gazetecileri Derneği (EGD) bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 'Sanayi Medya Ödülleri' kapsamında törenle ödülleri sahiplerine takdim etti. Ödül törenine iş, sanayi, bürokrasi ve basın dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Endüstri Gazetecileri Derneği Ümit Uçar törendekilere seslenerek, 'Basın mensupları olarak bizler, sizlerin her daim yanı başınızda olmaya devam edeceğiz' dedi.

Endüstri Gazeteciler Derneği'nin ilkini gerçekleştirdiği ‘Sanayi Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. İş, sanayi, bürokrasi ve basın dünyasının önde gelen simaları törende ödüllerin sahibi oldu. İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin,Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk,Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural,Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Coşkun, Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Ahmet Kaya ve sektörün birçok STK ve özel firma temsilcisi törene katılım sağladı.

Uçar: Sanayi Medya Ödülleri Türkiye'nin bir değeridir

Törenin açılış konuşmasını yapan Endüstri Gazetecileri Derneği Ümit Uçar, Sanayi Medya Ödülleri'nin bilişim, savunma başta olmak üzere tüm sanayinin AR-GE, çevre, girişimciliğin değerlendirildiği bir ödül töreni olarak Ankara'nın bir değeri olarak ön plana çıkacağını vurguladı. Uçar sözlerine şöyle devam etti: “Planlı sanayinin en büyük aktörleri olan organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, iş insanları olarak ve sizlerin Türkiye'nin ekonomisine katkısı yadsınamaz bir şekilde önemli ve değerlidir. Ekonomiye, istihdama, geleceğe verdiğiniz bu destek, emek ve çabaya gören bizler; sizlerin her daim yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Ankara'ya özel düzenlediğimiz bu ödül törenimize verdiğiniz desteklerden dolayı aynı alanda görev yaptığım meslektaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Sanayi ödülleri bizim için diğer ödüllerden ayrı ve önemlidir.”

Gültekin: Medya, üretimin pazarlamanın ve reklamın en büyük itici gücüdür

İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ise, medya ve üretim arasındaki bağlamı şöyle kurdu: “Medya, üretimin, pazarlamanın ve reklamın en büyük itici gücüdür. Bu güçten sanayicilerimiz, üreticilerimiz istifade etmelidirler. Bölgemiz içerisinde üretilen ürünler medya sektörünün gücü ile sesini dünyaya duyurdu ve dünya pazarlarında da yerini almaya başladı. Onun için medya bizim çok önemli, özellikle bu alanda faaliyet gösteren gazete ve dergiler, yaptıkları çalışmaları ile bizleri ulusal ve ulusa arası alanda bilinirliğimiz ve değerimiz artmaktadır. Medya alanında çalışan gazetecilere, yazarlara ve yöneticilerine bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

Türk: Sanayi ve basın herhalde bugüne kadar Türkiye'de çok bir arada bulunmadı

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk de, törene dair şu konuşmayı yaptı: “Sanayi ve basın herhalde bugüne kadar Türkiye'de çok bir arada bulunmadı. Endüstri Gazetecileri Derneği ile bu yapı başlamış oldu. Medyanın bu alanında çalışan gazetecilerimiz her daim yanımızdaydı. Bize düşen görev ise kendi sesimizi duyuracak, kendi platformumuzu oluşturacak, siyasetten uzak, sanayinin gerçek sorunları ve değerleri ile uğraşacak olan basınmensuplarını, desteklemek, geliştirmek, onların etkili hale gelmesini sağlamak. Dolayısıyla gazeteci arkadaşlarımızın, derneğimizin bu yönde hepimiz tarafından hem sanayi organizasyonlarını yöneten bizler hem de şirketlerimizi yöneten bizler tarafından ciddi desteklenmesi gerekiyor. Çünkü kendi basınımızın daha aktif ve daha faal anlatılabilir halde olması gerekiyor. Desteklerimizin arkalarında olduğunu bilmelerini istiyorum.”

Ardıç: Ödül töreninin kıymeti bizler için büyüktür

Ankara Sanayi Odası Başkan Vekili ve ASO 2 ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit ARDIÇ, Endüstri Gazetecileri Derneğinin yaptığı bu özel organizasyon ve ödül töreninin sanayimize ve başkentimize yakışır bir çalışma olduğunu ifade etti.

Ardıç, Ankara sanayisinin ve sanayicisinin bundan sonra daha başarılı işler ile basın mensuplarının kaleminde daha değerli hale gelecektir. Sanayinin olmazsa olmazı olan basın medya kuruluşlarının yaptıkları bu çalışmalar Başkent sanayisi için önemi büyük ve değerli olduğunu belirtti.

Endüstri muhabirliğine, yeni bir alan açan Endüstri Gazetecileri Derneğinin düzenlediği bu ödül töreninin bizler için kıymeti büyüktür. Derneğin bundan sonrada bu ödül törenini geleneksel haline getireceğini ve bizlerde bu törenin yapılmasında katkımızı her zaman vereceğimizi belirtmek isterim diye konuştu.

Vural: EGD'ye sesimizi duyurmakta katkınız olduğu için teşekkür ediyorum

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ise, işitme engelli sporcular ve vatandaşlara yönelik ödül töreninin önemine vurgu yaptı. Başkan Vural, “Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye'de bulunan 64 federasyondan bir tanesi. Bu tür organizasyonlarda ben her zaman işitme engelliler hakkında biraz bilgi vermek isterim. Türkiye'de 3 milyon 500 bine yakın işitme engelli vatandaşımız var. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ise bu kadar vatandaşımız içerisinden 24 branştauygun olarak belirlediğimiz kişileri spora kazandırmış oluyoruz. Bizimle birlikte sahnede olan sporcu arkadaşları en son yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya alan sporcularımızdır. 73 ülke arasından ülkemiz üçüncü olmuştur. 8 altın madalya, 19 gümüş madalya 17 bronz totalde 44 madalya ile olimpiyatları tamamladık. Bu özel bir ödül çünkü basın kuruluşu bu ödülü veriyor. Bizim açımızdan da büyük bir motivasyon kaynağı. Madalya kazanan sporcularımız konuşamıyorlar,onuşamadıkları için de seslerini duyuramıyorlar. Basın bizim yanımızda yer alırsa biz sesimizi o kadar çok duyurabiliriz. Endüstri Gazetecileri Derneği başkanına çok teşekkür ediyor. Çok büyük bir hassasiyet gösterdiler. Özellikle işitme engelliler kanadında çok büyük bir hassasiyet gösterdiler. Sesimizi duyurmakta katkınız olduğu için ben teşekkür ediyorum. İşitme engellilere sanayi tesislerinde çalıştırmanızı öneriyorum. Çok çalışkanlardır, işlerine çok sadıktırlar.” diye konuştu.

Kaya: Dijital dönüşüm anlatılmalı

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Ahmet Kaya, dernek olarak bizler sanayi 4.0, yazılım, otomasyon, robotik kodlama vb yeni nesil üretim konularını yaklaşık on yılı aşkındır anlatmaya ve sanayicimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz ve katılım sağladığımız birçok toplantı ve konferanslar belirli bir şekilde yol almamızı sağladı.

Dernek olarak yaptığımız bu çalımlar sizlerin ve dolaylı olarak toplumun ekonomik yapısına katkı verdiğini düşünmekteyiz.Yeni nesil teknolojileri anlatmak adına medyanın desteğini kullanarak daha verimli bir ilerleyişi yaşadık.

Medya her alanda önemli olduğu kadar bizim alanımızda da önemli ve değerlidir. Kendi alanımızda faaliyet gösteren ve çalışan gazetecilerin olmasını bizim için ayrıca değerli olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenledir ki bugün burada alanımıza ait gazeteciliği yaymaya çalışan EGD' nin hazırladığı ödül töreni önemsemekte ve desteklemekteyiz dedi.

Coşkun: Sanayi medya ilişkisi önemlidir

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Coşkun“sanayi ve medya ilişkisinin ülke ekonomisinin gelişiminde ve değişiminde son derece önemli bir unsur olduğunu altını çizdi” Coşkun, üretim alanlarında faaliyet gösteren gazetecilerimizin bu alana yönelik yaptığı faaliyetleri çalışmaları ülke ekonomisinde önemli bir unsuru ve gerçeğidir. Medyamızın bizim alanımızda çalışan gazetecilerin bizleri iyi tanımaları ve başarılarımıza şahit olmaları çok kıymetlidir diye konuştu. .