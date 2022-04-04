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TIMETURK / EKONOMİ / ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı. ENAG'a göre, Mart'ta enflasyon yüzde 11.93 olurken yıllık enflasyon yüzde 142.63 oldu.

44 Dakika Önce
2022-04-04 09:46:36
ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Son zamanlarda her ay hesapladığı enflasyon oranlarıyla dikkat çeken Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı mart ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı.

ÜÇ HANELİ ENFLASYON

ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı ise yüzde 142.63 olarak gerçekleşti.

ENAG şubst ayı enflasyon rakamlarını yıllık yüzde 123.80 oranında olduğunu duyurmuştu.

EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIK KALEMİNDE

ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş eksi yüzde 1,41 ile Lokanta ve Oteller en fazla yükseliş ise yüzde 78,44 ile sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.

Ekran Resmi 2022-04-04 09.49.14 .

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