ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37
Enflasyon Araştırma Grubu'nun yaptığı hesaplamaya göre ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 181.37'ye yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 91.6 oldu.
2022-09-05 10:21:23
Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.86 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 181.37, yılın başından itibaren ise yüzde 91.62 olarak gerçekleşti.
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