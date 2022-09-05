DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2285 ₺

EURO

18,1151 ₺

ALTIN

1.004,01 ₺

BİST

3.320,42 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37

ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37

Enflasyon Araştırma Grubu'nun yaptığı hesaplamaya göre ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 181.37'ye yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 91.6 oldu.

3 Saat Önce
2022-09-05 10:21:23
ENAG: Enflasyon yıllık yüzde 181.37

Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.86 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 181.37, yılın başından itibaren ise yüzde 91.62 olarak gerçekleşti.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş