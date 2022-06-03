ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 160'ı geçti

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı. ENAG verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 160,76 olarak gerçekleşti.

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), her ay kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkmaya devam ediyor. ENAG verileri ile TÜİK verileri arasındaki makas ise dikkat çekiyor.

TÜİK'in bugün saat 10.00'da açıklayacağı mart ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 160,76. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 5,46 olarak açıklandı.

ENAG'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 5,46 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı ise yüzde 160,76 olarak gerçekleşti."

ENAG enflasyonu nisan ayında aylık bazda yüzde 8,68, yıllık ise yüzde 156,86 olarak açıklamıştı.

EN FAZLA ARTIŞ KONUTTA

ENAG'ın hesaplamasına göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş eksi yüzde 0,41 ile haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde 12,49 ile konut kaleminde gerçekleşti.