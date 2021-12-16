En yüksek doktor maaşı hangi ülkelerde, Türkiye’de durum ne?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri içinde en yüksek doktor maaşı hangi ülkelerde? Doktor maaşında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri içinde en yüksek doktor maaşı hangi ülkelerde? Doktor maaşında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

OECD verileri uzman ve pratisyen doktor maaşlarını ayrı ayrı gösteriyor. OECD'nin verileri sadece maaşı değil; ek ödemeleri de içeriyor ancak bunun detayları gösterilmiyor. 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de uzman doktorun yıllık kazancı 37 bin 324 Amerikan doları.

Türkiye uzman doktor maaşında 28 ülke içinde 23. sırada

Türkiye 28 ülke içinde 23. sırada yer alıyor. Ancak bunlar 2020 verileri. Dolar kurunun 2021'de iyice değer kazanmasıyla birlikte doktorlarının kazancının dolar bazında düşmesi ve Türkiye'nin sıralamada daha alt sıralara inmesi bekleniyor.

Zirvede İrlanda, son sırada Polonya var

En yüksek uzman doktor maaşı ise 191 bin 966 Dolar ile İrlanda'da. İzlanda (177 bin 355 Dolar) ve Hollanda (175 bin 703 Dolar) zirvedeki diğer ülkeler. Son sırada ise 22 bin 866 Dolar ile Polonya var.

Türkiye'den daha düşük maaşa sahip ülkeler ise şöyle: Macaristan (36 bin 369 Dolar), Meksika (30 bin 149 Dolar), Letonya (28 bin 819 Dolar) ve Litvanya (27 bin 90).

Almanya 158 bin 853 Dolar ile 5. sırada bulunuyor. Uzman doktor kazancı Fransa'da 96 bin 494 Dolar.

Satın alma gücünde daha iyi durumda: 13. sıra

Satın alma gücüne göre bakıldığında 2020'de Türkiye'de uzman bir doktorun yıllık kazancı 104 bin 276 Dolar. Türkiye bu alanda 28 ülke içinde 13. sırada yer alıyor. Zirvede 182 bin 925 Dolar ile Hollanda, 179 bin 727 Dolar ile Almanya ve 172 bin 144 Dolar ile İrlanda bulunuyor.

Yıllık uzman doktor maaşının satın alma gücünün en düşük olduğu ülke ise 43 bin 201 Dolar ile Letonya.

Pratisyen doktor maaşlarında durum ne?

OECD verileri, pratisyen doktor maaşlarında ise daha az sayıda ülkeyi içeriyor. Türkiye'de 2020 yılında pratisyen doktorun yıllık kazancı 25 bin Dolar idi. Türkiye 17 ülke içinde 14. sırada. Zirvede 165 bin 153 Dolar ile İzlanda bulunurken son sırada 20 bin 775 Dolar ile Litvanya var.

Pratisyen doktor maaşının satın alma gücünde ise Türkiye daha iyi durumda. Türkiye'de pratisyen doktorun yıllık kazancının satın alma gücü 69 bin 846 Dolar.1 7 ülke içinde Türkiye 9. durumda.

Zirvede 142 bin 838 Dolar ile İzlanda, son sırada ise 34 bin 399 Dolar ile Letonya bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye'ye ait tüm veriler 2020 yılını yansıtırken bazı ülkelerin bilgileri 2019 ve çok azının da 2018'e ait.

Sağlık çalışanları ne talep ediyor?

Son yaşanan krizin arkasında, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirme getiren kanun teklifinin son anda geri çekilmesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) aralık başında gelen kanun teklifi uzman doktora 5 bin TL; pratisyen doktorlara ise 2 bin 500 TL ek gösterge zammı öngörüyordu.

Bu düzenleme doktorların güncel maaşından ziyade emeklilik haklarında iyileştirmeler getiriyordu. Ancak kanun teklifinin tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması üzerine protestolar başladı. Bunun üzerine kanun teklifi komisyona geri çekildi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.