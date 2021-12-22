Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Merkez Bankası ile günler süren çalışmalar yaptıklarını ve alternatif senaryoları önlerine koyduklarını belirterek 'En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor.' dedi.

Nebati, TRT1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enflasyonun altında kimseyi ezdirmeyeceklerini, buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Nebati, içerisinde ABD ve Almanya'nın da bulunduğu pek çok ülkenin enflasyonla mücadele içerisinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'de bu konuda atılacak adımların ve alınacak tedbirlerin belli olduğunu ifade eden Nebati, "Fiyatlar toparlanırken fiyatlarını geri çekmeyenler; kazancın senin ortak değiliz ancak fırsatçılık yaparsan, bu ülkeye zarar verecek adımlar atarsan, çok farklı hareketlerde bulunursan, bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir Bakanlık olduğunu anlayacaksın." diye konuştu.

Nebati, bazı sektörlerin gereksiz yere fiyat artışı yapmayarak müşterilerine ihanet etmediğini vurgulayarak bazı kesimlerin ise sebepsiz yere gerçekleşen döviz artışlarını bire bir fiyatlarına yansıttığını dile getirdi.

Böyle bir dönemde bazı kalemlerdeki fiyat artışlarının makul görülebileceğini anlatan Nebati, "Bundan sonra döviz kurlarında hızlı bir toparlanma olacak. Bu konuda hiçbir tavizimiz yok." ifadesini kullandı.

Nebati, Türkiye'de maalesef bazı kesimlerin sosyal medyanın etkisinde kaldığına işaret ederek bu konuda gündemi manipüle eden, yalan yanlış pek çok bilginin, geçek olmayan sanal hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğunu anlattı.

- "Türkiye dün akşam itibarıyla gerçekleri gördü"

Tüm bu yalan bilgilere karşı gerçeklerin elbet bir gün ortaya çıkacağını dile getiren Nebati, "Türkiye dün akşam itibarıyla gerçekleri gördü. Çünkü makroekonomik göstergelerle asla bağdaşmayan büyük bir çatışma vardı. Bu çatışma düzeldi. Sosyal medya üzerinden yalan yanlış propaganda yapanların canına okuyacağız. Kimsenin Türk Lirası ile özellikle de başta küçük yatırımcılar olmak üzere bireylere ve Türkiye'ye zarar verme hakkı ve yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Nebati, gerçek kişilerin tamamının açıklanan modelden faydalanabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Diyelim ki döviz hesabınız var 10 bin dolar ya da 100 bin liranız var. İki yoldan gidelim. Getirin 10 bin dolarınızı bugünkü kurdan çevir diyoruz. Üç ay sonra ben dövizimi istiyorum derseniz 10 bin dolar karşılığı liranızı alırsınız, Merkez Bankasının o gün 11.00'de açıkladığı fiyatlarla. İkinci olarak 100 bin lira ile dolar almak isterseniz biz almayın diyoruz. Biz 100 bin lira karşılığı kaç dolar geliyorsa o kurdan parasını lira olarak tutuyoruz. Dönem sonunda kaç dolar karşılığıysa 100 bin liranın üstünü biz tamamlıyoruz. Altta kalırsa git paranı harca diyoruz. Katılım bankaları da sistemin içerisinde resmi olarak. Ama kendileri enstrümanlarını geliştirerek sisteme adapte olacaklar."

- "Ekonomi aktörleri bu saatten sonra trollere çok sert tepki gösterecek"

Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde bir problem olmadığını ifade eden Nebati, "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, dövizlerin artmasından kaynaklanan problemin en çok bankaları etkilediğini anlatarak bankaların mevcut uygulamadan çok memnun olduğunu dile getirdi.

Dün akşamdan beri Türkiye'deki hızlı değişimi hissettiklerini ifade eden Nebati, "Ekonomi aktörleri bu saatten sonra muhalefetin ya da sosyal medyada birtakım trollere, yalan dolan işlere çok sert tepki göstereceklerdir." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.