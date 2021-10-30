‘En iyi tasarruf yalıtımla olur’

Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, yapılarda en fazla enerji kaçağının, ısı yalıtımı bulunmayan binalarda oluştuğunu belirterek, “Kış aylarında 500 liralık masrafı olan bir dairede, mevcut mevzuata göre ısı yalıtımı uygulandığında bu rakam 250 liraya inebilir” dedi.