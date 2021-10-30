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‘En iyi tasarruf yalıtımla olur’
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TIMETURK / EKONOMİ / ‘En iyi tasarruf yalıtımla olur’

‘En iyi tasarruf yalıtımla olur’

Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, yapılarda en fazla enerji kaçağının, ısı yalıtımı bulunmayan binalarda oluştuğunu belirterek, “Kış aylarında 500 liralık masrafı olan bir dairede, mevcut mevzuata göre ısı yalıtımı uygulandığında bu rakam 250 liraya inebilir” dedi.

10 Dakika Önce
2021-10-30 16:45:47
‘En iyi tasarruf yalıtımla olur’

Alkin, “Enerjiyi verimli kullanamamaktan dolayı cari açığımızı kapatamıyoruz, cari açığımızı kapatamadığımız için döviz kurları hep sıcak kalıyor, döviz kurları sıcak olduğu için enflasyon yüksek, enflasyon yüksek olduğu için faizler yüksek.Konutlarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i verimsiz kullanılıyor. Dolar alacağınıza evinizin enerji verimliliğini sağladığınızda orta vadede daha karlı olacağınız çok net” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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