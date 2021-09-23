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En fazla ihraç edilen ürünler ve ülkeler açıklandı

TIMETURK / EKONOMİ / En fazla ihraç edilen ürünler ve ülkeler açıklandı

En fazla ihraç edilen ürünler ve ülkeler açıklandı

Türkiye'den bu yılın ocak-ağustos döneminde yurt dışına 5 milyar 579 milyon 520 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldı.

2 Saat Önce
2021-09-23 17:01:45
En fazla ihraç edilen ürünler ve ülkeler açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Orta Doğu için önemli bir ihracat üssü olduğunu belirtti.

En fazla ihraç edilen ürünler

Türkiye'nin dünyadaki birçok ülkeye gıda gönderdiğine işaret eden Altunkaya, "Bu yılın 8 ayında Türkiye'den hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 5 milyar 579 milyon 520 bin dolarlık ihracat yapıldı. İhracatımız geçen yılın aynı dönemi göre yüzde 21,17 arttı. En fazla ihraç edilen ürünlerin başında bitkisel yağlar, bisküvi-pasta, buğday unu, şeker ve şeker mamulleri ile makarna geliyor." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Sektörün ocak-ağustos döneminde 213 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptığını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen ürünlerimiz dünyanın dört bir yanına ihraç edilmiştir. En fazla ihracat Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi. Ülke bazlı ihracatta ise Irak en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke konumunu korumaktadır. Irak'ı Suriye, ABD, Yemen, İran, Cibuti, Libya, Almanya, Venezuela ve İsrail takip etti. Elbette bütün ihracatçılarımız için dünyanın her köşesi, her pazarı büyük önem taşıyor."

Altunkaya, sektörde en fazla ihracatın GAİB üyesi firmalarca gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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