En fazla artış şehirlerarası otobüs bileti fiyatında oldu

İTO verilerine göre, geçen ay fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 37,71 ile domates oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte haziran ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 33,08 ile şehirlerarası otobüs bileti, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 37,71 ile domates olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 109'nun perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Haziran ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 33,08 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 27,86 ile çay, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 27,66 ile oturma odası takımı, konut harcamaları grubundan yüzde 24,79 ile doğalgaz metreküp fiyatı, gıda harcamalarından yüzde 20,69 ile sosis ve aynı gruptan yüzde 20,27 ile süt olarak belirlendi.

Haziranda domates fiyatı yüzde 37,71 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan domates fiyatı yüzde 37,71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 26,24 ile taze fasulye, yüzde 21,24 ile erik, yüzde 20,84 ile kıvırcık salata, yüzde 16,58 ile kayısı, yüzde 13,53 ile bezelye ve yüzde 12,18 ile salatalık olarak belirlendi.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri ve Aylık Yüzde Değişim (%)

Limon 17,81

Çilek 12,63

Elma 11,90

Domates -37,71

Taze Fasulye -26,24

Erik -21,24

Kıvırcık Salata -20,84

Kayısı -16,58

Bezelye -13,53

Salatalık -12,18

Sivri Biber -11,81

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler ve Aylık Yüzde Değişim (%)

Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti 33,08

Çay 27,86

Oturma Odası Takımı 27,66

Doğalgaz 24,79

Sosis 20,69

Süt 20,27

Meyve Suları 17,21

Salam 17,05

Elektrik 15,15

Beyaz Peynir 13,47

Sucuk 13,31

Yoğurt 13,16​​​​​​​ .