En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca öğretmenin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararında. Memurların 2022 ve 2023 zamlarının belli olacağı toplantıda ilk oturum gerçekleşti. Öğretmenler de maaşlarına yapılacak zam oranının ne kadar olacağını en düşük öğretmen maaşının zamla birlikte kaç lira olacağını merak ediyor. 2021 Temmuz ayında öğretmenlerin maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. Peki 2022 ve 2023'te öğretmenlere ne kadar zam yapılacak?

En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca öğretmenin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararında. Memurların 2022 ve 2023 zamlarının belli olacağı toplantıda ilk oturum gerçekleşti. Öğretmenler de maaşlarına yapılacak zam oranının ne kadar olacağını en düşük öğretmen maaşının zamla birlikte kaç lira olacağını merak ediyor. 2021 Temmuz ayında öğretmenlerin maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. Peki 2022 ve 2023'te öğretmenlere ne kadar zam yapılacak?

Milyonlaca memur ve emeklinin maaşına temmuz ayında enflasyon güncellemesi ile birlikte yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 TL'ye çıkmıştı. Peki en düşük öğretmen maaşı ne kadar?

EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Temmuz zammı ile öğretmenlerin maaşlarında da artışa gidildi. Alınan yüzde 8.45 oranında zamla birlikte 1/4 kıdeminde bir öğretmenin maaşı 6.074 TL'den 6.553 TL'ye çıktı.

2021 MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

2022-2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memurun maaşına 2022 ve 2023 yıllıar için ypılacak zam oranı belli oluyor. Peki öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Öğretmenlerin ve memurların ne kadar zam alacağı henüz netlik kazanmadı. Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet zam teklifini 12 Ağustos'ta yapacak.

SENDİKA YÜZDE KAÇ ZAM İSTEDİ

Memur-Sen 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam talebinde bulundu. Hükümet zam teklifinin 12 Ağustos perşembe günü yapacak. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.