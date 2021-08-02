DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Camekan Coffee&Roastery Ankara’dan sonra İstanbul’da
Al Jazeera: BAE, Katar'ı terörle ilişkilendirmek istedi
Tatar: Maraş'ı bir 46 yıl daha kapalı tutamayız
Antalya'daki yangın durdurulamıyor: Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor!
Gündoğmuş ilçesi nerede? Gündoğmuş hangi ile bağlı?
SunExpress’ten yangın bölgelerine destek
Türkiye Bankalar Birliği'nden ağaçlandırma çalışmaları için 1 milyon adet fidan bağışı
Türk Telekom'dan yangınlarda zarar gören alanlar için 100 bin fidan bağışı
OYAK Yatırım ile Albaraka Türk’ten sermaye piyasalarına katkı
Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? 2021 borç yapılandırma bitti mi?
VakıfBank'ın Doğu Karadeniz'e desteği 6 milyar liraya ulaştı
Migros'tan yangın bölgesine ihtiyaç malzemeleri yardımı
CarrefourSA'dan yangın bölgesine yardım tırı
Dolar, Türk Lirası karşısında güç kaybediyor
Akfen GYO'nun gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 182 arttı

TIMETURK / EKONOMİ / En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 öğretmen maaşı ne kadar olacak?

En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 öğretmen maaşı ne kadar olacak?

En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca öğretmenin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararında. Memurların 2022 ve 2023 zamlarının belli olacağı toplantıda ilk oturum gerçekleşti. Öğretmenler de maaşlarına yapılacak zam oranının ne kadar olacağını en düşük öğretmen maaşının zamla birlikte kaç lira olacağını merak ediyor. 2021 Temmuz ayında öğretmenlerin maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. Peki 2022 ve 2023'te öğretmenlere ne kadar zam yapılacak?

4 Saat Önce
2021-08-02 13:15:43
En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 öğretmen maaşı ne kadar olacak?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

En düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca öğretmenin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararında. Memurların 2022 ve 2023 zamlarının belli olacağı toplantıda ilk oturum gerçekleşti. Öğretmenler de maaşlarına yapılacak zam oranının ne kadar olacağını en düşük öğretmen maaşının zamla birlikte kaç lira olacağını merak ediyor. 2021 Temmuz ayında öğretmenlerin maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. Peki 2022 ve 2023'te öğretmenlere ne kadar zam yapılacak?

Milyonlaca memur ve emeklinin maaşına temmuz ayında enflasyon güncellemesi ile birlikte yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 TL'ye çıkmıştı. Peki en düşük öğretmen maaşı ne kadar?

EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Temmuz zammı ile öğretmenlerin maaşlarında da artışa gidildi. Alınan yüzde 8.45 oranında zamla birlikte 1/4 kıdeminde bir öğretmenin maaşı 6.074 TL'den 6.553 TL'ye çıktı.

2021 MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
Vali 14.835 16.089
Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526
Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
Mühendis (1/4) 8.025 8.703
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
Vaiz (1/4) 6.311 6.844
Avukat (1/4) 7.663 8.311
En düşük memur maaşı 4.500 4.880

2022-2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memurun maaşına 2022 ve 2023 yıllıar için ypılacak zam oranı belli oluyor. Peki öğretmenlere ne kadar zam yapılacak? Öğretmenlerin ve memurların ne kadar zam alacağı henüz netlik kazanmadı. Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet zam teklifini 12 Ağustos'ta yapacak.

SENDİKA YÜZDE KAÇ ZAM İSTEDİ

Memur-Sen 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam talebinde bulundu. Hükümet zam teklifinin 12 Ağustos perşembe günü yapacak. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş