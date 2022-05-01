En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni zamdan sonra emekli maaşı kaç TL oldu? Yeni emekli maaşı kaç TL? Yeni emekli maaşına ne kadar zam geldi?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni emekli maaşı için yapılacak açıklamalar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çevrildi. Gündemdeki yerini alan emekli maaşı için belirlenen yeni rakam 3.500 - 4.000 TL şeklinde konuşuluyor. Peki zamdan sonra emekli maaşı kaç TL olacak? Yeni emekli maaşı kaç TL? Yeni emekli maaşına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Yeni emekli maaşı için yapılacak açıklamalar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çevrildi. Gündemdeki yerini alan emekli maaşı için belirlenen yeni rakam 3.500 - 4.000 TL şeklinde konuşuluyor. Peki zamdan sonra emekli maaşı kaç TL olacak? Yeni emekli maaşı kaç TL? Yeni emekli maaşına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları konusunda açıklamada bulundu. Bilgin; "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" sözlerine yer verdi.

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.

Yeni zamdan sonra emekli maaşı kaç TL oldu?

Henüz net bir rakam belirlenmese de en düşük emekli maaşı 3.500 lira ile 4.000 lira arasında olacağı söyleniyor. .