En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Türkiye, Nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu. İşte Türkiye'nin dikkat çeken sıralaması...

Tüm ülkeler altın stoklamak için birbiriyle yarışıyor. Altının zor zamanlardaki gücü etkisiyle altın stoklarının etkin olması büyük önem arz ediyor.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 14 ülke şu şekilde sıralandı: ABD 8.133,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

Almanya 3.362,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. IMF 2.814,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

İtalya 2.451,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı. Fransa 2.436,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı.

Rusya 2.295,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı. Çin 1.948,4 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında yedinci sırada yer aldı.

İsviçre 1.040,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında sekizinci sırada yer aldı. Japonya 846,0 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer aldı.

Hindistan 695,3 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında onuncu sırada yer aldı. Hollanda 612,5 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 11. sırada yer aldı.

Türkiye 512,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 12. sırada yer aldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 504,8 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 13. sırada yer aldı. Tayvan 423,6 ton altınla dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında 14. sırada yer aldı.

Mlliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.