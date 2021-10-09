‘En az 5 ülke daha Bitcoin’e geçecek’

Kaldıraçlı işlem borsası BitMEX'in CEO'su Alexander Hoptner, El Salvador'un Bitcoin'i yasal para ilân eden hamlesini diğer ülkelerin de kısa süre içinde takip etmeye başlayacağını belirterek, ' 2022 yılı bitmeden en az 5 ülke daha Bitcoin'i yasal bir para olarak kabul edecek' dedi.

BitMEX'in CEO'su Alexander Hoptner, şirketin resmi sitesinde yazdığı yazıda kripto paralarla ilgili gündemi değerlendirdi.

El Salvador'un Bitcoin hamlesinin batı medyasının dikkatini çekmeyi başardığı yazan Hoptner, bunun alay edilecek değil, alkışlanacak bir adım olduğunu belirtti:

“Eleştirmenlerin fark edemediği konu, El Salvador gibi gelişmekte olan ülkelerin, merkezi olmayan dijital paraları ve ödemeleri benimsemede dünyaya öncülük etmeleri… Küresel sistemin onlar için nasıl çalıştığını veya çalışmadığını anlamaları on yıllarını aldı. Bu tür ülkeler artık, vatandaşları üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilecek para politikaları kararlarını etkileme konusundaki güçsüzlüklerinin sonuna kadar farkındalar. Parasal sistemin dışında kalmayı seçmiyorlar (hala ABD doları yasallığını koruyor), ancak yeni bir şey denemeyi de es geçmiyorlar. Bu, alay edilmeyi değil, övgüyü hak eden bir gelişme…”

“Gelişmekte olan ülkeler kripto trenine atlayacak”

Hoptner ayrıca cesur bir tahminde de bulunarak, bazı diğer ülkelerin de yakında El Salvador'u örnek alacağını söyledi ancak ülke ismi vermedi:

“Bence gelecek yılın sonu gelmeden en az 5 ülke daha Bitcoin'i yasal para olarak kabul edecek. Bunların hepsi de gelişmekte olan ülkeler kategorisindeler… Bence bu ülkeler 2022'de kripto trenine atlayacaklar…”

BitMEX CEO'su ayrıca bu ülkelerin neden Bitcoin'e geçeceğiyle ilgili olarak bazı sebepler öne sürdü ve şunları söyledi:

“Havale avantajları”

“Birçok ülke aslında, dışarıdan gelen paralara muhtaç konumda ekonomisini yürütüyor. Bu nedenle, daha düşük maliyetli transferlere olan ihtiyaç artıyor. Bitcoin'in yasal para ilân edilmesi bu tür ülkelerde yaşayan insanların daha fazla paraya sahip olmasını sağlıyor.”

“Enflasyonla mücadele”

“IMF, gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun bu yıl %5.4'e ulaşmasını tahmin ediyor. Bitcoin'in 21 milyonluk sınırlı arzı bunu önlemek için yeterli. Ve bu ülkeler artık bunun farkına varmaya başladılar.”

“Bukele iyi örnek oldu”

“Dünya liderleri artık yenilikçi ve ilerici olmak istiyorlar. Gençler onlardan bunu talep ediyor. Bu yüzden Bukele'yi talip edeceklerini, onu örnek alacaklarını düşünüyorum.”

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.