Emtia nedir? Emtia ürünler nelerdir? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması küresel piyasalarda şok etkisine neden oldu. Rusya'nın saldırgan tutumundan sonra dünya genelinde emtia fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandı. Emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş AB ülkeleri gibi pek çok ülkenin ekonomisini sarsmaya başladı.

Dünya ekonomisi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra kriz içine girdi. Emtia fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş enflasyonla mücadele eden ülkelerin ellerini kollarını bağlıyor. Küresel piyasalarda yaşanan emtia krizi ekonominin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığığımız emtia kelimesinin almı da merak edilmeye başlandı.

Emtia nedir?

Emtia ekonomide ticari faaliyetlerin konusu olan maden (altın, gümüş, platin), tarım ürünleri (pamuk, tahıl, kahve) veya enerji kaynakları (petrol, doğalgaz), hayvancılık ürünleri (sığır, domuz) vb. malların bütününe verilen isim.

Emtia ürünler nelerdir?

Emtia denince akla ilk olarak değerli madenler geliyor. Altın,Gümüş, titanyum gibi değerli madenler emtiaların en bilinenlerindendir. Ayrıca petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz gibi dünya ekonomisinde etkisi büyük olan emtialar da vardır. Tarım ürünlerinin bir çoğu da emtia olarak adlandırılı. Pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi mallar da emtiadır.

Emtia fiyatları neden yükseliyor?

Emtia fiyatları zaman zaman çeşitli nedenlerden ötürü yükselip düşebilir. Emtialar mevsimsel faktörelerden etkilenebilir. Ayrıca jeopolitik riskler de emti fiyatlarını artırabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması da dünya genelinde emtilaların fiyatını yükseltmiştir. Arz talep durumu da emtia fiyatlarını etkiler.

Bernt petrol ve doğalgaz rekor kırıyor

Rusya Ukrayna gerilimi ile başlayan brent petrol piyasasındaki yükseliş savaşın patlak vermesiyle daha da arttı. Yıllar sonra brent petrol 130 dolar seviyesine kadar çıktı. Petrol fiyatları, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası Dutch TTF'te son bir yılda 10 kat artan doğalgaz fiyatı, savaşın başlamasıyla rekor tazeledi. 23 Şubat'ta megavatsaat başı 88,3 euro seviyesindeki vadeli doğalgaz fiyatı, 7 Mart'ta megavatsaat başı 345 euroya çıkarak yüzde 292 artış kaydetti. .