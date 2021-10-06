Emtia fiyatlarında Çin oyunu

Dünya pandeminin etkisinden tam anlamıyla kurtulmadan baş gösteren global piyasalardaki dalgalanma en çok emtia fiyatlarına yansıdı.

COVİD -19'un ilk vaka olayının yaşandığı Aralık 2019'da ABD ile ticari savaşın en sıcak dönemini yaşayan Çin, bu savaşın en büyük silahı olan emtialar üzerinde piyasalara hükmetmeye çalışıyor.

Uluslararası haber ajansları şu anda yaşanan dalgalanmanın merkezinde Çin'in olduğu yönünde değerlendirmelere yer vermeye başladı.

Küresel enflasyon endişelerini yukarı taşıyan emtia fiyatlarındaki ralli konusunda kamuoyunu bilgilendiren Bloomberg tarafından derlenen emtiaların yer aldığı endeks yeni rekor seviyeye yükseldi.

Küresel piyasalarda artan talebe karşılık hammade arzında yaşanan sıkıntılar bir yandan enflasyon endişelerini tırmandırırken, bir yandan da Bloomberg Emtia Endeksi'nin rekor kırmasını sağladı.

23 enerji, metal ve tarım ürününü takip eden Bloomberg Emtia Endeksi'nin vadeli kontratları pazartesi günü %1,12 yükselişle en son 2011'de kırdığı rekoru egale etti.

Endeks, geçen yıl mart ayında gördüğü 4 yılın en düşük seviyesinden %90'ın üzerinde değer kazanmış durumda. Emtia fiyatlarında en dikkat çekici yükseliş enerji tarafında yaşanmakta.

Avrupa ve Çin'de yaşanan enerji krizi dünyanın geri kalanını da tehdit ederken, doğalgaz fiyatındaki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları da, OPEC+ üyelerinin kademeli üretim artışlarına devam etme kararı sonrası yaklaşık 7 yılın zirvesine çıktı.

Diğer taraftan koronavirüs pandemisi önlemlerinin dünya genelinde gevşetilmesi ve ekonomilerin açılmasıyla ulaşımda kullanılan yakıt ve üretimde kullanılan emtiaya talep tırmanışa geçti. Ancak aynı dönemde yeni madencilik ve petrol üretimi hız kesti, Çin de tarım ürünleri stoklarını artırıyor, kötü hava koşulları da dünyanın en büyük tarım ihracatçılarını olumsuz etkiliyor.

Alüminyum ve bakır fiyatları arz sıkıntısı ile yükselirken, Brezilya'daki kuraklık kahve şeker fiyatlarını yükseltti. Pamuk fiyatları geçen hafta kötü hava koşullarının etkisiyle 10 yılın zirvesine çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.