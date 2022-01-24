Emtia fiyatları ralliler eşliğinde zirve tazeledi

Emtia piyasasında geçen hafta ralliler görülürken, Brent petrol, nikel ve pamuk fiyatları bir önceki hafta ulaştığı zirveleri tazeledi.

Emtia piyasasında 3 haftadır yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar endeksindeki ılımlı seyrin sürmesi, dünyanın önde gelen merkez bankalarının "şahin" açıklamalarına karşın para politikalarına ilişkin belirsizliğin azalması ve Kazakistan'da yaşanan olaylar emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, geçen hafta Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim ve Çin'in talebinin daha fazla artacağına ilişkin beklentilerle emtia piyasasında ralliler yaşandı.

Analistler, jeopolitik risklerin arza yönelik endişeleri artırdığını belirterek, Çin'de faizlerin indirilmesiyle ülke ekonomisinin canlanacağına ilişkin öngörülerin arttığını, böylece Çin'in emtia talebinin artacağına yönelik beklentilerin yükseldiğini kaydetti.

Geçen hafta Brent petrol, nikel ve pamuk bir önceki hafta gördüğü zirveleri tazeledi. Brent petrol 88,8 dolar ile Ekim 2014, pamuk 1,2478 dolarla Haziran 2011 ve nikel 11,1573 dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 1,2, pamuk yüzde 1,2 ve nikel yüzde 6,6 değer kazandı.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, artan petrol talebi karşısında üretimin yetersiz kalacağına ilişkin endişeler etkili olurken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Yemen'de İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler de Brent petrol fiyatlarını etkiledi.

Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim Brent petrolde muhtemel arz daralması endişelerini pekiştiriyor. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının yaklaşık 511. kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşanması sonucu meydana gelen yangının ardından BOTAŞ ekiplerince petrol akışının durdurulması ve teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanalarının kapatılması da arz daralması endişelerini artırarak Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Paslanmaz çelik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talep nikelin yükselmesini sağladı

Paslanmaz çelik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talep nikel fiyatlarının yükselmesine neden olurken, analistler, Çin'den gelen talep nedeniyle nikel fiyatlarının zirveleri gördüğünü ifade etti.

Haftalık pamuk ihracatındaki artış ve üretim tahminlerindeki düşüş, pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Doğal gaz geçen hafta yüzde 7,1 değer kaybetti. Çinli enerji şirketi Sinopec'in Avrupa'ya kayda değer miktarda doğal gaz satabileceğine ilişkin haberler arza yönelik endişeleri azaltırken, Çin'in yüklü miktarda doğal gaz stokuna sahip olduğuna da işaret ediyor.

Geçen hafta paladyum yüzde 12, platin yüzde 6, gümüş yüzde 5,7, çinko yüzde 3, alüminyum yüzde 2,1, bakır ve altın yüzde 0,9 artış kaydetti.

Küresel otomotiv üretimindeki iyileşme paladyum ve platin fiyatlarını desteklerken, alüminyum fiyatları, Çin'in bu emtiaya yönelik ithalatını artırmasıyla yükseliş kaydetti. Çin'in bakır ihracatının artması da bakır fiyatlarını destekledi.

Altın fiyatları, enflasyon ve jeopolitik risklerin güvenli liman cazibesini desteklemesiyle artış kaydetti.

Buğdaydaki düşüş trendi sona erdi

Tarım emtialarında da geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlendi.

3 hafta düşüş kaydeden buğday fiyatları, geçen hafta yüzde 5 artarak düşüş trendine son verdi. ABD'de haftalık buğday ihracatının önceki haftaya göre artış göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Geçen hafta mısır yüzde 3,7, soya fasulyesi yüzde 3,3 ve şeker yüzde 3,2 değer kazandı. Üretim tahminlerindeki düşüş, tarım emtia fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak ihracat verilerinin önceki haftaya göre güçlü geldiğini, bunun da talep beklentilerini artırdığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı toplantısında yapacağı açıklamaların emtia piyasasını yakından etkileyeceği öngörüsünde bulunan Ergezen, gübre fiyatları ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle tüm tarım emtialarına yönelik endişelerin devam ettiğini aktardı.

Buğdayın haftayı yükselişle kapattığını bildiren Ergezen, özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu kaynaklı talebin fiyatları yukarı çektiğini söyledi.

Ergezen, üretim tahminlerindeki düşüşün devam etmesinin de pamuk fiyatlarının yükselmesine yol açtığını kaydetti.

"Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, mısır ve şeker piyasasında alımların artmasına yol açıyor"

Zafer Ergezen, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin mısır ve şeker piyasasında alımların artmasına yol açtığını belirterek, Latin Amerika'da etkili olan düşük yağışların mısır fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu vurguladı.

Ergezen, Çin'in şeker üretiminin de son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

Kahve fiyatlarının haftayı düşüşle tamamladığını aktaran Ergezen, kahve ihracatının önceki yıla göre azalış göstermesinin satış baskısının artmasına yol açtığını kaydetti. AA .