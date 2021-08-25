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TIMETURK / EKONOMİ / Emrah Yılmaz: İtalya Floransa'ya özel davet edildi

Emrah Yılmaz: İtalya Floransa'ya özel davet edildi

İtalya’nın Floransa şehrinde senede iki defa gerçekleştirilen bir erkek giyim fuarıdır.

28 Dakika Önce
2021-08-25 18:02:59
Emrah Yılmaz: İtalya Floransa'ya özel davet edildi

Pitti Uomo fuarı esnasında, Floransanın her bir caddesi adeta yeri gelince karizmatik, yeri gelince mükemmeliyetçi ve yeri gelince çekici tarzlarıyla dolup taşıyor. Bu fuarda bir çok marka ve koleksiyonlar inanılmaz derecede haber oluyor. Dünyanın gözü bu fuarda diyebiliriz. Başarılarıyla dikkat çeken ünlü bloggerlerımızdan birisi ise bu fuara özel olarak davet edildi.

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Her yıl düzenlenen bu fuar için Emrah yılmaz özel bir davetiye aldı. Ünlü blogger Emrah Yılmaz'ın bu daveti kabul etmesi beklenmekte. Hem yakışıklı hem de karizmatik bloggerımızın bu davete kabul etmesi onu çok daha büyük bir fenomen haline getirebilir. Gün geçtikçe Instagram takipçisi de başarılarıyla birlikte artan Emrah Yılmaz'ın bu davet sonrası çok daha büyük bir fenomen olması an meselesi diyebiliriz.

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Stil, kendini ifade etme yollarının en önemlilerindendir. Bu konuda Emrah Yılmaz'ın tarzı kendinden bir hayli söz ettirmişe benziyor. Kendine ait bir tarz oluşturmak her ne kadar zor olsa da, bu fuara davet alarak ne kadar başarılı olduğunu gösteren Emrah Yılmaz'ı canı gönülden tebrik etmek lazım.

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Ayrıca kendi Instagram profili üzerinden tasarladığı kıyafet kombinleri ile başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Emrah Yılmaz, kendine has giyim tarzı ile ön plana çıkmaktadır. Harika bir fiziğe sahip olan Emrah Yılmaz, kendi üzerinde giyerek paylaştığı kıyafet kombinleri ile özel bir tarzı yansıtmakta ve birçok kişinin beğenisini kazanmaktadır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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