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Emlak vergisinden kimler muaf? Kimler emlak vergisi ödemez?

Emlak vergisinden kimler muaf? Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri emlak vergisi ödemek zorundadır. Ancak bazı şartlarda vatandaşlar emlak vergisi ödemekten muaf tutulabiliyor. Peki kimler emlak vergisi ödemez? Emlak kredisi borcu biriken ancak ödeme durumu olmayanlar ne yapacak?

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Google News - Timeturk
09.06.2021 15:45:28
Emlak vergisinden kimler muaf? Kimler emlak vergisi ödemez?

Emlak vergisinden kimler muaf? Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri emlak vergisi ödemek zorundadır. Ancak bazı şartlarda vatandaşlar emlak vergisi ödemekten muaf tutulabiliyor. Peki kimler emlak vergisi ödemez? Emlak kredisi borcu biriken ancak ödeme durumu olmayanlar  ne yapacak?

Emlak vergisi kişinin sahip olduğu gayrimenkuller adına devlet ödediği vergidir.  Ülkemizde milyonlarca kişi emlak vergisi ödemekle mükellef. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Peki emlak vergisinden kimler muaf? Kimler emlak vergisi ödemez? 

Emlak vergisinden kimler muaf?

* Bazı durumda bazı şartları taşıyan kişiler emlak vergisi ödemesinden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisinden muaf tutulacak durumlar ve kişiler;

* Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olanlar.

* Hiç geliri olmadığını belgeleyenler.

* Sadece emekli, dul, yetim, ölüm ya da maluliyet aylığı alanlar.

* Türkiye'de emekli olma şartı aranıyor.

* Belirtilen bu kişilerin ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul gelirinin olmaması.

* Gayrimenkulde bir kiracı otursa dahi emlak vergisi muafiyeti geçerli olmaktadır. Ancak konut sahibinin de başka bir evde kiracı olarak ikamet etmesi gerekir.

Emlak vergisi nasıl geri alınır?

Emlak vergisini muaf olmasına rağmen farkında olmadan ödeyenler Emlak vergisi nasıl geri alınır? sorusunun yanı arıyor.

Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen emlak vergisi iadesi 5 yıllık süreyi kapsayacak şekilde yapılıyor. İlgili kanuna göre; emlak vergisi muafiyeti olmasına rağmen ödeme yapan kişilerin geriye dönük olarak 5 yıllık ödenen vergilerinin iade başvurusunu belediyeler üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Vergilerin ödendiği belediyeden gerçekleştirilen başvuru işlemi sırasında kişilerin yanında emlak vergisi iade dilekçesinin bulunması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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