Emlak Konut: İstanbul Fikirtepe’de yeni sözleşme

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458/1 parsel inşaatı işi için yüklenici AHES İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile 596 milyon liralık sözleşme imzalandığını duyurdu.