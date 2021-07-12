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TIMETURK / EKONOMİ / Emlak Katılım, İzmir'de ikinci şubesini açtı

Emlak Katılım, İzmir'de ikinci şubesini açtı

Bankanın ülke genlindeki şube sayısı Gaziemir ile birlikte 66'ya yükseldi.

2 Saat Önce
2021-07-12 18:40:16
Emlak Katılım, İzmir'de ikinci şubesini açtı

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Emlak Katılım, İzmir'de ikinci şubesini açarak, ülke genelinde 66 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren banka, 66. şubesini İzmir Gaziemir'de açtı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şubeyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Müşterilere bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsediklerini vurgulayan Bayraktar, bu hedef doğrultusunda şube ağını genişletmeyi ve sektörde yeni ürün ve hizmetler geliştirerek farklılaşmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Bayraktar, tüm çalışmalarda katılım bankacılığı etik ilke ve uygulamaları doğrultusunda hizmet ürettiklerini kaydederek, sanayinin ve ticaretin geliştiği bir bölge olan İzmir Gaziemir'de açtıkları yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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