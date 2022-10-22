Emlak Katılım'dan Çevreci Araç Finansmanı

Emlak Katılım, Çevreci Araç Finansmanı ile elektrikli ya da hibrit araç sahibi olmak isteyen müşterilerine özel şartlar sunuyor.

Emlak Katılım çevreyi koruyan, doğaya katkı sağlayan projeleri müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Çevreci Araç Finansmanı ile elektrikli ya da hibrit araç sahibi olmak isteyen müşterilerine özel şartlar sunuyor.

Çevreci ve sürdürülebilir projeleri destekleyen Emlak Katılım, bu alanda sunduğu ürünlere bir yenisini daha ekledi. Çevreci finansman modeli ile müşteriler, istedikleri elektrikli ya da hibrit araçlara özel 2 puan kar payı indirimi ile sahip olabilecekler.

Aynı zamanda çevreci araç finansmanı kullananlar adına OGEM-VAK aracılığı ile özel fidan bağışı yapılacak.

Yeni geliştirilen Çevreci Araç Finansmanı ile karbon salınımı içten yanmalı motorlara sahip geleneksel araçlara göre çok daha az olan, çevreye duyarlı elektrikli ya da hibrit araçların finansmanında özel avantaj sağlanıyor. Emlak Katılım, elektrikli ve hibrit araçlar için cazip koşullarla elektrikli araç finansmanı ve hibrit araç finansmanı sunarak dünyanın, çevrenin sürdürülebilir atmosferine katkı sağlamayı hedefliyor.

Finansman kar payı indiriminin sağlandığı yeni ürün ile otomobil kullanıcılarının yakıttan da tasarruf etmesi sağlanıyor.

Sıfır araçlar için aracın kesin fatura değeri, 0-400 bin TL aralığında ise tutarın yüzde 70'ine kadar ve maksimum 48 ay vade ile, 400 bin,01-800 bin TL aralığında ise tutarın yüzde 50'sine kadar ve maksimum 36 ay vade ile, 800 bin ,01-1 milyon 200 bin TL aralığında ise tutarın yüzde 30'una kadar ve maksimum 24 ay vade ile, 1 milyon 200 bin,01-2 milyon TL aralığında ise tutarın yüzde 20'si ne kadar ve maksimum 12 ay vade ile elektrikli otomobil finansmanı ve hibrit araç finansmanı kullandırılabiliyor. .