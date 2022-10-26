Emlak Katılım’da TR karekod ile temassız bankacılık dönemi başladı

Güncellenen Emlak Katılım Mobil’de uygulamaya alınan karekod işlemleri ile yurt içi tüm bankaların ATM’lerinden para çekme, banka kartına gerek kalmadan POS cihazlarından alışveriş yapma kolaylığı müşterilere sunuluyor.

Emlak Katılım, büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ödemeler altyapısına yenilikçi iş yapış yöntemlerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturduğu ve “TR Karekod”u finansal kurum ve tüketicilerin kullanımına sunduğu hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, Emlak Katılım da bu kapsamda Emlak Katılım Mobil'i güncelleyerek karekod işlemlerini uygulamaya aldı. Karekod işlemleri ile yurt içi tüm bankaların ATM'lerinden para çekme, banka kartına gerek kalmadan POS cihazlarından alışveriş yapma kolaylığı müşterilere sunuluyor. Müşteriler para almak için hesaplarına ait karekodu oluşturup paylaşabiliyor ve karekod ile FAST/EFT/havale aracılığıyla para gönderebiliyor.

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hayatı kolaylaştıracak finansal çözümler sunan Emlak Katılım, müşterilerine dijital kanallardan ücretsiz para transferleri (EFT, FAST, havale), 20 binden fazla ATM'den ücretsiz işlem ve katılma hesaplarına yüksek kar paylaşım oranı gibi önemli avantajlar sunuyor. .