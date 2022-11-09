Emlak Katılım’a sürdürülebilirlik ödülü

Emlak Katılım, elektrikli ya da hibrit araç sahibi olmak isteyen müşterilerine özel avantajlar sunduğu 'Çevreci Araç Finansmanı' ürünü ile ödüllendirildi.

Emlak Katılım, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından verilen 'Gelecek Elimizde' ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çevreci projeleri ile öne çıkan Emlak Katılım, TOBFED tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir geleceğe değer veren ve yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak için özen gösteren isimlerin ödüllendirildiği törende 'Gelecek Elimizde' ödülüne layık görüldü.

TOBFED'in organizasyonu ile gerçekleşen 'Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi'nde Türkiye'de sürdürülebilir geleceğe destek olan kurum ve kuruluşlara ödüller verildi. Ödül töreninde Emlak Katılım, elektrikli ya da hibrit araç sahibi olmak isteyen müşterilerine özel avantajlar sunduğu 'Çevreci Araç Finansmanı' ürünü ile ödüllendirildi.

- Emlak Katılım'ın yaptığı çalışmalar

Çevreci ve sürdürülebilir projeleri destekleyen, bu doğrultuda ürün ve hizmetler sunan bir banka olma hedefini benimseyen Emlak Katılım, bu bilinçle geliştirdiği çalışmalar ile sektöründe önemli başarılara imza atıyor. Emlak Katılım'ın bu kapsamda ortaya koyduğu diğer çalışmalar ve sağladığı destekler şu şekilde sıralanıyor:

İhracını gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk Ortaklığa Dayalı Yeşil Sukuk ihracı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 2 bin ton katkı sağladı.

Sürdürülebilir finansman faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdi. İstanbul Finans Merkezi projesini yürüten TVF İFM AŞ'nin fon kullanıcısı olduğu ihraçtan sağlanacak fon, projedeki çevre dostu yeşil binalarda kullanıldı.

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen müşterilerine, yaptığı iş birlikleri sayesinde uygun kar oranlarıyla yüzde 100 leasing finansmanı imkânını sunarken bireysel mesken çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumuna yönelik de finansman desteği sağlıyor.

Şubelerinde ürün ve hizmetlere yönelik broşürleri de artık kağıt olarak basmıyor. Müşteriler şubedeyken ilgilendiği ürün ve hizmetin detaylarına karekod okutarak ulaşabiliyor. Böylelikle banka kağıt israfının önüne geçmeyi hedefliyor.

İklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmek üzere Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen, çok sayıda yerli ve yabancı sivil toplum örgütü ile uluslararası kuruluş temsilcisi, politikacı, akademisyen ve medya temsilcisinin konuşmacı olarak katıldığı AA Çevre Forumu'nda Sıfır Atık Sergisi'nin düzenlenmesine destek oldu.

Bunların yanı sıra sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile önemli gördüğü etkinliklere ve çalışmalara KSS politikaları çerçevesinde sponsor olarak destek verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda düzenlenen İklim Şurası'na; TÜÇEV tarafından çevre duyarlılığını geliştirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen çeşitli zirve, eğitim, çalıştay gibi etkinliklere; deniz kirliliğinin giderilmesi amacıyla deniz ve kıyılarda yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarına; doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin oluşturulması, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla organize edilen Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine destek vererek çevreyi koruyan, doğaya katkı sağlayan çalışmalara azami düzeyde katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor. .