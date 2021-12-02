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TIMETURK / EKONOMİ / Eminevim'de yeni atama

Eminevim'de yeni atama

Şirketin İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcısı İrfan Gültaş oldu.

1 Saat Önce
2021-12-02 21:54:56
Eminevim'de yeni atama

İnsan kaynakları yönetiminin tecrübeli ismi İrfan Gültaş, Eminevim İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 122 noktasında 1.500'ü aşkın çalışana sahip Eminevim'in insan kaynakları süreçlerine, yapılan yeni atamayla Gültaş liderlik edecek. Türk Telekom Reklamı

Ulusal ve uluslararası ölçekteki farklı şirketlerde 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Gültaş, tasarruf finansman sektörünün kurucu şirketi Eminevim'in büyüme hedefleri doğrultusunda insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, çalışan bağlılığının desteklenmesi, performans odaklı ve yenilikçi bir kurumsal kültür oluşturulması kapsamında gerçekleştirilecek İnsan kaynakları uygulamalarının yönetiminden sorumlu olacak.

Gültaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ndeki lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde davranış bilimleri alanında yüksek lisansını ve aynı üniversitede İnsan kaynakları alanında doktora eğitimini tamamladı. İnsan kaynakları alanında bankacılık, perakende, hızlı tüketim ve hizmet sektörlerinde ulusal ve uluslararası ölçekteki farklı şirketlerde 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Gültaş, finans alanında Garanti Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve son olarak Vakıf Katılım Bankasında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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