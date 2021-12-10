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TIMETURK / EKONOMİ / Eminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptı

Eminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptı

Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, 'Piyasada yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeyen iş modelimiz sayesinde istikrarlı büyümesini sürdüren sektörümüz, gelecek dönemde de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir' dedi.

3 Saat Önce
2021-12-10 20:22:18
Eminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptı

Eminevim, kurulduğu günden bu yana aradan geçen 30 yılda 200 bin ev ve araç teslimatına ulaştı.

Eminevim'in açıklamasına göre, toplam 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yapan şirket, bu yılı 30 bin ev ve araç teslimatıyla tamamlamayı hedefliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer alan Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, tasarruf finansman sektörünün ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli finansal modellerden olduğunu belirtti.

Her ay ekonomiye yaklaşık 500 milyon TL likidite sağlayarak, ülkenin ekonomik büyümesine destek olduklarının altını çizen Aytaç, 'Piyasada yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeyen iş modelimiz sayesinde istikrarlı büyümesini sürdüren sektörümüz, gelecek dönemde de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir.' ifadesini kullandı.

- '2022'de 50 binden fazla aileyi ev ve araç sahibi yapmayı hedefliyoruz'

Sait Aytaç, Eminevim aracılığıyla 2021'de ev ve araç sahibi olan aile sayısının geçen yıla göre yüzde 40 arttığını belirterek, şu bilgileri verdi:

'Bugüne kadar on binlerce aileye dokunduk, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağladık. 2021'de yükseliş grafiğimizi sürdürerek ev ve araç teslimatı yaptığımız aile sayısını yüzde 40 artırmayı başardık. Gerçekleştirdiğimiz 200 bininci teslimat ise 122 şubemiz ve 2 bini aşkın çalışanımızla birlikte Eminevim'e duyulan güvenin önemli bir göstergesi. 2022'de 50 binden fazla aileyi daha ev ve araç sahibi yapmayı hedefliyoruz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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