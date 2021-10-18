Emekliye yüksek maaş formülü

Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesini isteyen Türkiye Emekliler Derneği, mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının da yüzde 70'e yükseltilmesini istedi. Hak-İş de en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulundu.

Türkiye Emekliler Derneği, aylık bağlama oranında artış talebini gündeme taşıdı. Başkan Kazım Ergün, "Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli" dedi.

Takvim'de yer alan habere göre TÜED Başkanı Ergün, 2000 yılı öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin ne asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek şunları ifade etti:

ASGARİ ÜCRETLİ ETKİLENDİ

Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü.

Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı oranda azaldı.

Bugün asgari ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık alıyor.

Emekli aylığı hesaplamasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70'e yükseltilmelidir.

"DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİNİ

TALEP EDİYORUZ"

Emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70'ten yüzde 35'e düşürülmesinin en çok asgari ücretli çalışanları etkilediğine dikkat çeken Ergün, şunları söyledi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin, "Hem sendikalılar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım" şeklindeki açıklamasını olumlu buluyoruz.

Emekliler olarak, emekli aylığı bağlama hesaplamasında da taleplerimizin dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini talep ediyoruz.

Asgari ücrete emekli çağrısı

HAK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRETE EMEKLİ ÇAĞRISI

Öte yandan Hak-İş Sendikası, asgari ücret zammının emeklilere de uygulanması ve en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulundu.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonuna emekli temsilcilerinin de katılması, zam oranlarının emeklilere de uygulanması ve en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerilerinde bulundu. Komisyonda işçiye destek verme adına çağrı gelmesi halinde Türk-İş ile işbirliğine hazır olduklarını da belirten Arslan, işverenlere, “Bu yıl şartlar ne olursa olsun zam konusunda cömert olun” çağrısı yaptı.

Arslan, asgari ücret tespit komisyonuna işçi adına sadece Türk-İş'in katıldığını, Hak-İş ve diğer işçi temsilcilerinin dışarıda kaldığını ifade ederken, “Komisyonda Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Ancak ne yazık ki demokratik bir temsil yapısı yok. İşçilerin daha geniş bir katılımla temsil edilmesi, işçiler dışında örneğin emeklilerin de bu komisyonda temsilcisinin olması gerekir. Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” dedi.

İSTİHDAMSIZ BÜYÜYORUZ

Mahmut Arslan, Türkiye'nin üretim ve ihracatının arttığını, ancak istihdamsız bir büyüme yaşandığını söyledi. İhracattaki artışın iç piyasada fiyatların yükselmesini de beraberinde getirdiğini belirten Arslan, “Gerekirse ihracatı biraz yavaşlatıp iç piyasa fiyatlarını kontrol altına almak gerekir. Salt ihracattan elde edeceğimiz gelire odaklanamayız” dedi.

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ

HEP TOBB'DAN GELİYOR

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret artışlarını büyük işletmelerin kolay göğüslediğini, küçük ve orta boy işletmelerle esnaf kesiminin ise doğrudan etkilendiğini, bu nedenle asgari ücret zamlarına en büyük itirazın her dönem TOBB'dan geldiğini söyledi. Arslan, kırılgan bir yapıda borçlanmayla işlerin yürüdüğü bir ülkede sorunları çözmenin zor olduğunu, işverenlerin daha fazla üzerine gidilmesi halinde işsizlik riskinin arttığını ifade etti.

Kaynaklar: Takvim Gazetesi, Sözcü Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.