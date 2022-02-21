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TIMETURK / EKONOMİ / Emekliye 2 bin TL ikramiye gündemde

Emekliye 2 bin TL ikramiye gündemde

Ramazan ve Kurban Bayramları’nda emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl artması bekleniyor. Emekli ikramiyesindeki son durumu değerlendiren Prof. Dr. Cem Kılıç ikramiyenin 2 bin TL olmasının mümkün olduğunu belirtti.

19 Dakika Önce
2022-02-21 21:37:43
Emekliye 2 bin TL ikramiye gündemde

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. Prof. Dr. Cem Kılıç emekli ikramiyesinin olası miktarını ve son gelişmeleri NTV'ye için kaleme aldı.

Prof. Dr. Kılıç şunları kaydetti:

"Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir.”

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cem Kılıç şunları söyledi:

“Emeklilikte yaşa takılanlar ilk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan kişiler. Bu kişiler ilk kez sigortalı olduklarında emeklilik için yaş şartına tabi değillerdi. 1999 yılında kademeli olarak emekliliğe yaş şartı eklenince bu kişiler emekli olmak için bir de yaş şartına tabi oldular.

Bu tarihten önce sigortalı olup emekli aylığına hak kazanamayanlar bu çerçevede emeklilikte yaşa takılanlar kategorisinde oluyorlar. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyon civarında kişinin emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayıp yaşı doldurmadığı tahmin ediliyor.”

NTV.COM .

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