Emekliye 1.427 lira zam sızdı! İşte zamlı maaşlar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Emekli maaşlarındaki artışın bin 1.427 lirayı bulacağı iddiaları ise medyaya sızdı. İşte memur ve emekli zammıyla ilgili son gelişmeler...

Milyonlarca emekli ve memurların gözü kulağı 2022 yılı maaşlarına yapılacak olan zamda. Asgari ücrete 2022 için verilen yüzde 50 zam, memur ve emeklinin de beklentisini artırdı. İktidardan memur ve emeklinin beklentisini daha da yükselten açıklamalar peş peşe geldi.

Emekli maaşlarındaki artışın bin 1.427 lirayı bulacağı iddiaları ise medyaya sızdı.

Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı memur ve emekli maaşlarıyla ilgili son gelişmeler...

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.

3 ocak Pazartesi günü açıklanıyor

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

Yüzde 15.7 detayına dikkat!

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.

Toplu sözleşme ikramiyesi de artıyor

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş, aylığına yüzde 5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16-17 civarında zam alacağına işaret ediyor.

2022 için memur ve emekliye ilave zam!

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylık enflasyon zammının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor.

Emekli maaşlarına yüzde 42 civarında zam sızdı

Emekli aylıklarına en son temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapıldı. Asgari ücrete yıllık yüzde 50.51 zam yapılmıştı. Emeklilerin mağdur olmaması için ocak ayından itibaren en az yüzde 42 civarında bir zammın yapılabileceği konuşuluyor.

3 bin 500 liraya çıkabilir

Emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak emeklilerin gerçek hayat pahalılığı karşısında daha fazla mağduriyet yaşamamaları için TÜFE yüzde 14 gerçekleşse bile bu zammın yüzde 50.51'lik zamma tamamlanacak şekilde yükseltilebileceği de ifade ediliyor.

Buna göre en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkabileceği, bu artışın ise oransal zammın yanı sıra seyyanen zamla gerçekleştirileceği konuşuluyor. Diğer emekli aylıklarının da en düşük emekli aylığı dikkate alınarak yükseltilmesi bekleniyor.

Şimdi yeni yıldan itibaren bin 200 liralık farkın korunması halinde bile en düşük emekli aylığına bin 427 lira zam yapılarak en az 3 bin 53 lira civarına yükseltilmesi gerekiyor.

Kaynak: internethaber.com

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