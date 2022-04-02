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Emeklinin maaşı eridi, alım gücü düştü!

Emeklinin alım gücü, aldıkları en düşük emekli aylığın 1500 TL’den 2500 TL’ye çıkarılmasına karşın son zamlarla düştü.

48 Dakika Önce
2022-04-02 11:00:43
Emeklinin maaşı eridi, alım gücü düştü!

Hükümet, en düşük emekli aylığını 2500 liraya çıkardı. Fakat yapılan artış, son zamlarla eridi. Emekli geçen yıla göre, domateste 140, ette 11 kilo kayıp yaşadı.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları rakamlarla anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ”2021'e göre artan fiyatlar nedeniyle ekmekten margarine, mercimekten tavuk etine birçok temel besin maddesinde emeklilerin kaybı arttı. 2021'deki 1500 TL'lik en düşük emekli aylığı 2022'deki 2 bin 500 TL'lik en düşük maaşı alım gücü geride bıraktı” dedi.

Aradaki farkı örneklerle anlatan Ağbaba, şu bilgileri paylaştı: “Geçen yıla göre en düşük emekli aylıkları kıyaslandığında; emeklinin kaybı patateste 334 kilo, domateste 140, salatalıkta ise 67 kilo. Bakliyat ürünlerinde yaşanan kayıp; mercimekte 73 kilo, nohutta 37 kilo ve pirinçte ise 25 kilo oldu” dedi.

''ZEYTİNDEKİ KAYIP 7 KİLO''

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan Ağbaba, “Geçtiğimiz yıla göre en düşük emekli aylıklarında ekmekteki kayıp 7 olurken, zeytindeki kayıp 7 kilo oldu. Emekliler bu yıl iftar sofrasını en iyi ihtimalle sadece kuru ekmek ve zeytinle kurabilecek” diye konuştu.

''EMEKLİNİN SOFRASINDA ET YOK OLDU''

“Et ve Süt Kurumu'nun son zamları ile birlikte ayda yılda bir de olsa emeklilerin sofrasına koyabildiği et yok oldu” diyen Ağbaba, “Emeklilerin sofrasındaki kayıp; ette 11 kilo, tavukta 29 kilo” dedi. Salatalığın da emekliye lüks geldiğini söyleyen Ağbaba, “Emekli aylık son bir yılda sadece yüzde 66 oranında zamlanırken aynı dönemde domatesin fiyatı yüzde 169, salatalığın fiyatı yüzde 150, maydanozun yüzde 146 ve rokanın fiyatı yüzde 139 arttı” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin durumunu değerlendiren Ağbaba, şunları kaydetti:

“Türkiye'de 8 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında aylık alıyor. Ama iktidar emeklilere verilen zammı ve 100 TL'lik zamlı ikramiyeleri müjde gibi sunmaya, emeklilerimizle alay etmeye devam ediyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine eşitlenip aylık bağlama oranlarında yeniden değişikliğe gidilmediği sürece emeklilerimiz çalıştıkça yoksullaşmaya devam edecek. Ayrıca biktidara sesleniyoruz; emeklilerin bayram ikramiyeleri bu bayramda asgari ücret tutarında ödensin, emeklilerimiz bir nebze rahat etsin.” .

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