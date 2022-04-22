Emeklinin ikramiye zammı bütçeye takılmış

Emeklinin ikramiye zammının bütçeye takıldığı öne sürüldü. Zammın önümüzdeki yıl gündeme gelmesi bekleniyor.

Emeklinin ikramiye zammı için kamuoyunda beklenti oluşurken zammın yapılmayacağı açıklanmıştı.

Maliye Bakanlığı'nın bütçe itirazı üzerine zamdan vazgeçildiği belirtilirken asgari ücret, emekli maaşı ve ikramiyelerdeki artışın önümüzdeki yıl gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilen 1.100 liralık ikramiyenin artırılmayacağının açıklaması sonrası AK Parti'de gündeme geldiği belirtildi.

Hem teşkilatlardan hem de emekli cephesinden telefon yağmuruna tutulan AK Partili milletvekillerinin parti yönetimine "Zor durumda kaldık. Beklenti oluşmuştu. Herkes bayram öncesi Meclis'te bir düzenleme bekliyordu ama olmadı. Sahadaki çalışmalarımız sırasında bu konuda çok talepler vardı. Şimdi vatandaşa karşı biz de sıkıntıya düşeceğiz. Hiç değilse 100-150 lira bir artış yapılabilirdi" diye tepki gösterdiği belirtildi.

Artıştan vazgeçilmesinde Maliye Bakanlığı'nın maliyeti artıracağı ve bütçe dengelerini bozacağı gerekçesiyle yaptığı itirazın etkili olduğu belirtildi.

Emeklilere verilen 1.100 liralık ikramiyenin iki bayram için maliyetinin 25 milyar lira olduğu, 100 liralık bir artışta bile maliyetin 3-3,5 milyar artacağı aktarıldı.

Kulislerde, hem asgari ücrette hem de emekli maaşı ve ikramiyelerindeki artışın rafa kalkmadığı, önümüzdeki yıl gündeme geleceği konuşuluyor. .